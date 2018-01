Università: rettore Brescia, usare 1,6mld per aumentare finanziamenti

Milano, 8 gen. (AdnKronos) – “Se il Governo riuscisse a trovare 1,6 mld di euro, come ha calcolato il senatore Grasso, perché è quella più o meno l’incidenza delle tasse, io proporrei di aggiungerli al finanziamento della università e non usarli per sostituire le tasse”. Così il rettore dell’Università di Brescia, Maurizio Tira, commenta con l’AdnKronos la proposta di abolire le tasse universitarie lanciata in occasione dell’assemblea di Liberi e Uguali da Pietro Grasso.

“Sul sistema delle tasse si potrebbe ancora agire con premi al merito e sconti per chi ne ha diritto e dunque finanziare il diritto allo studio, ma se il Governo trova 1,6 mld, allora è meglio sostenere il sistema universitario italiano aumentando il finanziamento” afferma Tira, ricordando che “in questi 7 anni abbiamo perso circa 300 milioni, varrebbe la pena di mettere i soldi sul sistema universitario che, a questo punto, arriverebbe ad avere finanziamenti un po’ più paragonabili a quelli degli altri paesi europei”.

Insomma, “le tasse in Italia si possono ancora rimodulare. Non sono altissime quelle delle università pubbliche. Ne abbiamo bisogno in questo momento. Ma io direi -conclude il rettore – che sarebbe il caso di aumentare il finanziamento all’università. Sarebbe bella la proposta dei politici di aumentare il finanziamento dell’alta formazione e della ricerca pubblica in Italia”.