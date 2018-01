Università: Santagata, proposta Grasso iniqua (2)

(AdnKronos) – “Il tema vero, infatti, -aggiunge Santagata- è garantire a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche, il diritto allo studio e al contempo portare gli investimenti in formazione ai livelli dei nostri partner europei. Le difficoltà economiche delle famiglie e una formazione non in sintonia con i cicli di innovazione stanno portando alla perdita progressiva di valore nel mercato del lavoro e minando alla base le politiche per l’uguaglianza per le prossime generazioni”.

“Insieme, nello specifico, è per un ampliamento delle fasce di esenzione dalle tasse universitarie, e al contempo per investire fortemente nell’istruzione per riattivare l’ascensore sociale fermo da troppo tempo nel nostro Paese. In Germania e in Francia il finanziamento pubblico pro-capite all’Università è superiore ai 300 euro, in Italia raggiunge a stento i 100 Euro”.

“È urgente inserire nei nostri cicli formativi temi che riportino i nostri giovani ad essere protagonisti dei grandi cambiamenti economici mondiali: energia, ambiente, robotica, innovazione tecnologia”, conclude.