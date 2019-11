A Terranuova Bracciolini la rassegna Cinema 9 e ½

Un viaggio in sei continenti sul pianeta Terra, per documentare gli effetti devastanti dell’attività umana sul nostro pianeta: sarà “Antropocene” docu-film dei registi Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier la proiezione in programma giovedì 21 novembre, alle 21.30, presso l’auditorium Le Fornaci (via Vittorio Veneto 17) all’interno di Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell’associazione Macma (ingresso intero 5€, ridotto 4€).

La voce narrante di Alba Rohrwacher racconta quello che sta accadendo da metà del XX secolo, in seguito a profondi cambiamenti in cui siamo entrati nell’epoca dell’antropocene: una fase della scala geologica in cui l’uomo ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali. Gli esseri umani non sono più solo dei partecipanti alla vita del Pianeta, sono una forza dominatrice che esercita ormai il suo potere sull’intero globo: oceani, paesaggio, agricoltura e animali. Il risultato potrebbe essere un cambiamento catastrofico su scala planetaria, infatti non c’è modo di tornare indietro. Viviamo già in un mondo diverso, è in atto una trasformazione irreversibile nel comportamento della Terra. Questo lavoro nasce dalla voglia di comunicare a più persone possibili quanto sta accadendo, i registi hanno attraversato tutto il globo per raccogliere le prove e l’esperienza del dominio dell’uomo sul pianeta e documentare l’impatto negativo che la nostra specie continua ad avere in questo momento critico della storia geologica.

A chiudere gli appuntamenti del mese, il 28 novembre è in programma la proiezione de “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” un piccolo capolavoro di animazione che coinvolge uomini, orsi cacciatori e un grande inverno, nato dal romanzo di Buzzati e dall’interpretazione del regista Lorenzo Mattotti con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi.

Info: inizio ore 21.30 Info www.lefornaci.org | [email protected] | auditorium Le Fornaci, via Vittorio Veneto 17, Terranuova Bracciolini (AR). Ingresso intero 5€, ridotto 4€ (per under 26 / over 65), abbonamento 10 spettacoli 30€, 5 spettacoli 17,50€