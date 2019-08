Venerdì 30 agosto la Prova Generale in memoria di Giancarlo Felici

Domani, venerdì 30 agosto, alle 21.30 la Prova Generale della 139esima Giostra del Saracino sarà corsa in memoria di Giancarlo Felici (28.7.1937 – 24.11.2018).

Una vita spesa al servizio della Giostra del Saracino, della città e del mondo dell’associazionismo aretino. Storico rettore del quartiere di Porta del Foro, di cui fino all’ultimo è stato rettore onorario, Giancarlo Felici ha ricoperto la massima carica per il quartiere della Chimera dal 1990 al 2007 con la passione, la dedizione e lo spirito d’innovazione che hanno sempre contraddistinto il suo operato.

Rettore più vittorioso della storia giallo cremisi, sotto la sua guida Porta del Foro ha conquistato dieci lance d’oro.

Memoria storica, mente brillante, fucina di idee e progettualità, Felici è stato tra i fondatori dell’Istituzione Giostra del Saracino ed ha contribuito, nel suo ruolo, alla crescita e al progresso della manifestazione.

Figura amata e rispettata dal suo quartiere così come da quelli avversari, autorevole guida per le nuove generazioni, Felici ha lasciato un’importante eredità a tutto il mondo giostresco.

Il tempo trascorso a parlare di Giostra per chi ha avuto l’onore e il privilegio di condividerlo con lui, le sue idee, i progetti, sono il ricordo più bello che tutti gli appassionati di Giostra porteranno sempre con sé.

Il quartiere vincitore riceverà dal Sindaco di Arezzo il Piatto d’argento, trofeo della Prova Generale. Come di consueto, si rinnova anche la collaborazione con l’Associazione Macellai Aretini che offriranno al quartiere vincitore la tradizionale porchetta e alla quale va il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale e dei rettori dei quattro quartieri.

VENDITA DEI BIGLIETTI

La vendita dei biglietti per assistere alla Prova Generale è attiva oggi dalle 16 alle 19 nella biglietteria posta sotto le Logge Vasari, e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 22.30 nella biglietteria di via Bicchieraia 32 (piano terra Teatro Pietro Aretino).

Si ricorda che i biglietti sono disponibili anche on line sul sito https://giostradelsaracino.ticka.it.

Il prezzo per assistere alla prova generale è di 7 euro per la tribuna A, 5 euro per le tribune B e C, 2 euro per le postazioni in piedi. Non sono previste riduzioni. È invece previsto l’ingresso gratuito per i bambini fino a 4 anni purché assistano alla manifestazione in braccio ad un adulto.