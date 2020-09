​Dichiarazione di Fabio Faltoni sulla ex BancaEtruria e la vicenda subordinate  

La vicenda delle obbligazioni subordinate della ex BancaEtruria è tornata a galla, nella stampa, con il ricorso in Appello della Procura di Arezzo contro le assoluzioni in primo grado di alcuni dipendenti. Comunque, sono ancora in corso i processi ad altri lavoratori e alcuni hanno già subìto una condanna.

Nel lasciare, ovviamente, tutte le valutazioni giudiziarie del caso agli addetti ai lavori, cioè ai tribunali, ai magistrati e agli avvocati difensori, e nell’esprimere la massima vicinanza ai lavoratori, può essere utile ricordare e comparare.

BancaEtruria subì nel novembre 2015 una specie di fallimento pilotato (“risoluzione”), a seguito dell’applicazione – molto contestata – di una normativa Comunitaria detta bail-in, applicazione che cancellò le azioni dell’Etruria in mano ai circa sessantacinquemila soci (tra i quali l’80% dei dipendenti) e le obbligazioni subordinate in mano a quattromilasettecento clienti privati, tra i quali anche molti lavoratori e loro familiari. Dopo varie iniziative parlamentari, e come la FABI chiedeva fin dall’inizio della vicenda, la gran parte degli ex obbligazionisti sarà rimborsata quasi in toto della perdita.

Prima e dopo il “caso Etruria”, le banche in crisi erano state e sono state salvate – per fortuna – con massicci interventi pubblici o di altro tipo, per evitare proprio nuovi casi Etruria; basti pensare, senza andare troppo lontano nel tempo o nello spazio, al MPS, Banca Tercas, Carige e oggi alla Popolare di Bari. Quindi, la banca aretina subì un trattamento eccezionale, in negativo, veramente eccezionale, vittima di una norma applicata stranamente, nonché per la prima e ultima volta in Italia.

Poi, le obbligazioni subordinate erano, negli anni precedenti il caso Etruria, titoli venduti normalmente e diffusamente da banche medie e grandi. Infine, Consob e Banca d’Italia approvarono le varie emissioni e gli aumenti di capitale; istituzioni, queste due, che si sono poi rimpallate le responsabilità, nel corso delle audizioni della Commissione parlamentare sulle banche della scorsa legislatura, in uno spettacolo non proprio edificante.

Insomma, alcuni i lavoratori della ex Etruria si trovano ancora e tristemente in mezzo a grossi problemi, “come vasi di coccio in mezzo a vasi di ferro”, vittime di decisioni e responsabilità che partirono da Banca d’Italia, Consob, Autorità Europee e dal governo. Che Intesa e BPER-Banca Popolare dell’Emilia Romagna, i due istituti dove confluirà UBI e quindi l’Etruria, tengano bene a mente cosa hanno passato e stanno ancora passando le lavoratrici e i lavoratori della ex BancaEtruria.