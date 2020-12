La storia di Giuliana e del figlio JulieAnn che trovano casa a Castiglion Fiorentino raccontata dalla serie televisiva “House Hunters International”, rete televisiva americana HGTV, seguita da oltre 25 milioni di telespettatori e visibile anche in Australia e Regno Unito

“House Hunters International”, la serie televisiva “Cacciatori di Case” ( tradotto in italiano) che conta ben 25 milioni di spettatori, scopre Castiglion Fiorentino. Lo scorso novembre è andato in onda, sulla rete televisiva americana HGTV, l’episodio girato nella città della Torre del Cassero e che narra la storia di una famiglia che dopo 20 anni compra casa nel borgo medievale castiglionese. “Questo piccolo gioiello nel cuore della Toscana, è stato scoperto, dalla serie televisiva di realtà globale, House Hunters International, ed è approdato in America ma anche in Inghilterra e Australia” spiega Giuliana Gerace.

L’episodio dello scorso 6 novembre segue una donna della Florida, Giuliana, appunto, e suo figlio, JulieAnn, che dopo quasi 20 anni, trovano la casa dei loro sogni in Italia. L’episodio, intitolato “A Miracle Comes Home to Arezzo”, cattura alcuni degli aspetti più affascinanti di Castiglion Fiorentino, tra cui il centro storico, la campagna circostante, le cantine locali e la sua vicinanza a luoghi ben frequentati come Firenze ed eventi d’interesse come la famosa Fiera Antiquaria. Nell’episodio è presente anche il sindaco della città, Mario Agnelli, che accoglie i nuovi residenti nella sua città.

“Trovare la nostra casa a Castiglion Fiorentino è stato un sogno che si avvera” – afferma JulieAnn Rico Gerace che aggiunge – “Castiglion Fiorentino ci ha chiamati qui, dopo aver scoperto questo paese oltre 20 anni fa. Godiamo di arte, cultura, cibo naturale e vino locale, in un borgo medievale ricco di storia. Mille grazie al Sindaco Agnelli e alla gente di Castiglion Fiorentino che ci hanno fatto sentire a casa”. “Come arrivare nelle case di milioni di americani comprando una casa a Castiglion Fiorentino.

E’ la storia della casa di Giuliana Gerace una nostra nuova concittadina italo-americana che ha scelto di comprarla nel nostro centro storico e della quale si è parlato ad “House Hunters International”, una trasmissione televisiva degli Stati Uniti seguita da oltre 25 milioni di telespettatori e visibile anche in Australia e Regno Unito” dichiara il sindaco Mario Agnelli.