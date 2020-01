Movimento 5 Stelle su Multiservizi: “la politica significa ​rispetto, sacrificio e ​oneri oltre agli onori”

“Da Gaio Cilnio Mecenate, Marco Perennio, Spinello Aretino, Niccolò Aretino, Pietro Aretino, Francesco Petrarca, Giorgio Vasari, Guittone D’Arezzo, Guido Monaco, Masaccio, Piero della Francesca, Andrea Cesalpino, Vittorio Fossombroni, Francesco Severi fino ad arrivare ai più recenti Roberto Benigni, Andrea Scanzi, Brunetto Bucciarelli Ducci, Amintore Fanfani, Patrizio Bertelli, Gori e Zucchi: ​cosa hanno in comune tutti questi famosissimi personaggi?

Per ogni aretino la risposta è semplice: hanno dato ​lustro ​alla città di Arezzo, hanno portato in alto e fatto ​conoscere in tutto il mondo​ il nome della nostra meravigliosa città, ognuno di loro nel compimento della propria attività” così inizia una nota del Movimento 5 Stelle aretino.

E ancora “Tutti noi abbiamo l’​obbligo morale​, in ogni circostanza, di comportarci con ​onestà ​ e rappresentare al meglio la nostra città, tanto più se si è ​personaggi pubblici​”.

Il Movimento 5 Stelle “ricorda che la politica – quella con la P maiuscola – significa ​rispetto ​ , sacrificio ​ e ​oneri ​ oltre agli onori. E chi rappresenta i cittadini deve avere ben chiaro che è chiamato ad un ​doppio sforzo perché le scelte fatte comportano sempre delle ​conseguenze ​.

I fatti riportati in questi giorni dai media locali sono, a prescindere dall’esito delle indagini, dannosi ​per l’immagine di Arezzo. Farsi paladini di Arezzo Città della Cultura per poi essere ​sbattuti ​in prima pagina a causa di un’indagine per ​ipotesi di corruzione​ deve essere ritenuto totalmente ​inaccettabile ​da tutti noi aretini, indipendentemente dalla conclusione giudiziaria della vicenda.

Viva Arezzo e chi vuole una città diversa!” conclude la nota.