Risorse per opere pubbliche di messa in sicurezza e risparmio energetico e di difesa del suolo

Dopo i 450.000 euro destinati alla messa insicurezza della sede dell’Unione dei Comuni del Casentino e della Protezione Civile altre importanti risorse assegnate dalla Regione arriveranno nel territorio aretino. Stavolta si tratta di interventi per opere pubbliche di messa in sicurezza e risparmio energetico e di difesa del suolo.

Nell’ aretino due comuni beneficeranno subito di questi finanziamenti. Nello specifico: 142.590 euro andranno al Comune di Loro Ciuffenna per la scuola primaria di Loro Ciuffenna e 392.630 euro andranno al Comune di Bibbiena per il Palatennis di Bibbiena. Inoltre, circa mezzo milione di euro sarà destinato al Consorzio di Bonifica per interventi di messa in sicurezza del territorio e rischio idrogeologico nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo.

“Una risposta importante data al territorio da parte della Regione Toscana perché vengono finanziati interventi preziosi per le comunità – Il primo riguarda una scuola e l’altro un importante centro sportivo e di aggregazione e poi ci sono quelli per la difesa del suolo ad opera del Consorzio di bonifica che sappiamo essere indispensabili per il nostro territorio.”

“Le risorse in arrivo anche ad Arezzo fanno parte dei fondi provenienti dallo Stato e destinati a favorire gli investimenti nelle Regioni – spiega Ceccarelli – La Toscana, con delibera approvata ieri dalla giunta regionale, si è immediatamente attivata per impegnare queste risorse in progetti di immediata cantierabilità che dovranno essere appaltati entro agosto 2021. Questo è un primo tassello, la prima annualità, dei fondi provenienti dallo Stato e destinati a favorire gli investimenti nelle Regioni ogni anno da qui al 2034. Si tratta di una grande opportunità per i Comuni e per la Toscana. Un ringraziamento all’assessore Ciuoffo per il lavoro svolto e per quello da fare. Infatti è già stato annunciato un tavolo con ANCI Toscana per definire un protocollo di intesa in merito alla gestione pluriennale delle risorse che tale misura porterà nel territorio regionale”.