5 domande pubbliche alla dr.ssa Anna Beltrano responsabile della vaccinazione di massa dell’ASL Sud Est

Gentilissima dr.ssa Anna Beltrano,

in qualità di Dirigente Medico, nel suo ruolo di responsabile della vaccinazione di massa anti Covid-19 per l’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est e in virtu’ del suo prestigioso incarico di cabina di regia per la supervisione degli hub vaccinali del territorio aretino, siamo a porLe, a nome di tutti i lettori, del quotidiano online Arezzoweb.it, 5 domande aperte e pubbliche per le quali richiediamo una Sua cortese risposta pubblica, chiara ed univoca.:

E’ stato attivato un progetto di monitoraggio di farmacovigilanza attiva sul territorio aretino in riferimento alla vaccinazione di massa anti Covid-19 iniziata dal gennaio 2021 pressi gli Hub vaccinali di Arezzo, Camucia, Montevarchi, Bibbiena e Loro Ciuffenna? Presso i citati Hub vaccinali viene consegnata, ai pazienti, copia del consenso informato che viene fatto sottoscrivere poco prima dell’inoculazione del vaccino e con il quale il cittadino dichiara di aver posto domande in merito al vaccino, a due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione, esplicitando il proprio stato di salute ed ottenendo risposte esaurienti e comprensibili sui rischi connessi a tale vaccinazione? I pazienti sottoposti all’inoculazione della prima dose e al follow up dopo 42 giorni sono sottoposti successivamente ad esame sierologico programmato per verificare la risposta immunitaria e l’eventuale creazione di specifiche cellule della memoria in grado di attivarsi nel futuro in caso di incontro con il virus SAR-COV-2, ovvero per valutare la risposta sierologica umorale e cellulare? I Lotti dei vaccini anti Covid-19 – in particolare il Cominarty già Pfizer BioNTech – sono oggetto da parte della Struttura da Lei diretta, a verifica mensile a campione sull’integrità e qualità nonché sorveglianza post marketing, ricadendo il vaccino, come specificato da AIFA, nella definizione di medicinale di cui all’art.1 del D. Lgs. n.219/2006 e s.m.i..? E’ in possesso di analisi biologiche effettuate per Suo conto da parte di Laboratori accreditati? Ha monitorato, come prescritto da AIFA, la sicurezza dei vaccini, descrivendone criticamente le reazioni avverse post vaccinali, calcolando i tassi di incidenza e identificandone i possibili fattori di rischio, in aggiunta agli obblighi normativi di segnalazione previsti?

Rimaniamo in attesa di un Suo riscontro pubblico.