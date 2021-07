Coffe cake goloso alle ciliege

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

La super golosità di oggi é un dolcino che mi ricorda il periodo in cui ho vissuto negli Stati Uniti: preparazione velocissima e super facile con un profumo di ciliege e vaniglia che si sentiva in tutta casa!

Lo si gustava con un buon thé o caffé in ogni momento della giornata ne avevamo voglia.. Sempre super!!

Credetemi, non lo dimenticherete più da quanto é goloso, oserei quasi dire da dipendenza!!

INGREDIENTI:

4 uova

1/2 bacca di vaniglia(semi)

8 gr lievito vanigliato per dolci

390 gr farina debole tipo ’00’

380 gr zucchero semolato

150 gr burro a pomata

350 gr ciliege in sciroppo denso(o altra frutta in sciroppo o marmellata a piacere purché bella densa)

1/2 cucchiaino di sale

Vi servirà inoltre:

-sbattitore elettrico

-teglia rotonda a cerniera o teglia rettangolare

PREPARAZIONE:

In una insalatiera capiente montare burro a pomata, zucchero, vaniglia e sale a bassa velocità con lo sbattitore.

Unire una alla volta le uova e non appena ben amalgamate sempre a minima velocità incorporare la farina e per ultimo il lievito.

Otterrete un impasto molto sodo ma liscio ed omogeneo.

Foderare con carta forno una teglia rettangolare(dimensione a piacere in base a quanto alti si vogliono ottenere i quadrettoni alle ciliege)- o in alternativa rotonda a cerniera.

Spalmare uno strato abbastanza sottile ma omogeneo sulla base della teglia, versare a cucchiaiate sparse le ciliege in sciroppo quindi terminare con il rimanente impasto a ‘tappare i buchi’.



Con il palmo della mano dare qualche bottarella sotto la teglia xché si stenda e livelli in pó l’impasto.

Infornare In forno caldo a 180°C per circa 30 minuti, fare sempre la prova stecchino.

Sfornare e lasciar raffreddare completamente prima di tagliare in quadrettoni.

Favoloso!

Alla prossima ricetta

Chiare Castellucci