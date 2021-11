Concorso Polifonico Nazionale Guido D’Arezzo : tutti i risultati dell’edizione 2021

“È terminato ieri pomeriggio il 38° Concorso Polifonico Nazionale- afferma il vice direttore della Fondazione, Alfredo Grandini- che quest’anno si è svolto nella nuova sede dell’auditorium di via Spallanzani, recentemente passato nella gestione della Fondazione Guido d’Arezzo.

Il concorso è stato onorato dalle visite graditissime del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Consigliere Regionale Gabriele Veneri. Tutta la manifestazione, che comprendeva anche un ampio spazio riservato alla attività della scuola per direttori di coro della fondazione, ha confermato la funzione del Polifonico aretino quale importante momento di confronto della coralità nazionale attraverso l’esibizione di gruppi in competizione. Una menzione particolare, poi, alle belle performance dei cori giovanili della Toscana e dell’Abruzzo che hanno confermato il valore dell’iniziativa e la giustificata speranza in ottimi sviluppi qualitativi della nostra coralità amatoriale nazionale.”

“Questa 38ª edizione del Concorso Nazionale ha visto Arezzo protagonista – dichiara il direttore artistico Lorenzo Donati- in modo chiaro nel panorama nazionale. Abbiamo potuto ascoltare i cori di grande qualità che si sono espressi su repertori molto diversi tra loro dai bambini del Trentino al gruppo vocale della Valle d’Aosta ai cori di musica popolare dell’Abruzzo dell’Emilia Romagna fino ai vincitori delle categorie cori misti e gruppi vocali che arrivavano da Roma e dal Friuli Venezia Giulia. La presenza di molti gruppi, ospiti e di tanti studenti di direzione di coro, la collaborazione con i cori locali per la scuola per direttori di coro, la presenza straordinaria di 2 cori giovanili regionali che hanno realizzato il concerto nella splendida Santa Maria della Pieve rende ancora più evidente la qualità della manifestazione che abbiamo realizzato. In particolare tendo a segnalare la qualità dello spazio in cui si è svolto il concorso, l’auditorium è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti e dagli ospiti. Un luogo “nuovo” dove il concorso potrà realizzare altre iniziative.”

Ecco i risultati:

38° Concorso Polifonico Nazionale Guido d’Arezzo

Categoria 1 – Cori misti

PRIMO PREMIO

Coro Accademia Alma Vox

Direttore Alberto De Sanctis

183,2/200

SECONDO PREMIO

Coro Città di Piazzola sul Brenta

Direttore Paolo Piana

169/200

TERZO PREMIO

Coro Polifonico Sturm und Drang

Direttore Salvatore Coniglio

140.6/200

Categoria 3 – Gruppi Vocali

PRIMO PREMIO

Ensemble InContrà

Direttore Roberto Brisotto

179.6/200

SECONDO PREMIO

Ensemble Coraux

Direttore Caroline Voyat

170,6/200

TERZO PREMIO

Coro Città di Piazzola sul Brenta

Direttore Paolo Piana

163,6/200

Categoria 5 – Gruppi Vocali

SECONDO PREMIO

Ensemble Coraux

Direttore Caroline Voyat

162,6/200

PREMIO SPECIALE FENIARCO

per la migliore esecuzione di un brano di autore italiano vivente

Ensemble Coraux

Direttore Caroline Voyat

Per l’esecuzione del brano Mignonne di Lorenzo Donati

GRAN PREMIO GUIDO D’AREZZO

Ensemble InContrà

Direttore Roberto Brisotto

GIURIA

Luigi Azzolini

Fabrizio Barchi

Mateja Černic

Fabio Lombardo

Maurizio Sacquegna

Risultati del Sesto Concorso Nazionale di Composizione “Canta Petrarca” che ha visto segnalate due composizioni di Samuele Broseghini iscritte alla categoria A (composizioni per coro misto)

GIURIA

Elena Camoletto

Michele Iosia

Carlo Pedini

Eva Ugalde

Mauro Zuccante