Covid-19: notizie dalla Romania

di Stefano Pezzola

“Obitori al collasso e cadaveri ammassati nei corridoi: il Covid travolge la Romania” titolavano i quotidiani nazionali poco piu’ di un mese fa.

Utilizziamo il grafico scaricabile da https://www.ourworldindata.org per rappresentare la situazione reale in Romania in termine di decessi per milione di abitante.



La scienza è ormai da tempo morta e sepolta, esiste lo scientismo politico e televisivo che fa un uso strumentale dei crismi della Scienza – questa volta con la S maiuscola – utilizzati dogmaticamente come una religione per dare autorità e autorevolezza, agli occhi di gran parte delle persone, a scelte autoritarie e scellerate da parte dei governi.



Il grafico dei casi di positività per milione di abitante conferma il precedente grafico e fotografa una situazione di gran lunga migliore rispetto alla media Europea.

Il modello scientifico imporrebbe di analizzare obiettivamente i dati e dai dati sviluppare modelli prospettivi per individuare iniziative da intraprendere e correttivi in corso d’opera.

“Decine di cadaveri non trovano posto negli obitori e vengono ammassati in corridoi e giardini pubblici. Lo spazio nelle normali stanze e celle frigorifere non basta più. Sta accadendo in Romania, dove la quarta ondata di Covid sta esplodendo in tutta la sua violenza” ancora le notizie riportate dai media nazionali, salvo incontrare decine di conferma da parte dalla migliaia di badanti che vivono nel nostro paese che telefonando ai loro familiari ascoltano risposte attonite e sorprese di chi questa realtà disegnata dai quotidiani nostrani non l’ha proprio vista, perché non c’è.

Valutati con attenzione i dati di cui i due grafici sopra, adesso dovremmo gioco forza – con il fine di confermare la narrazione dominante – rilevare in Romania un alto tasso di vaccinazione.



Proviamo ad analizzare i dati e timidamente ad estrapolare un modello scientifico che si basi soltanto sui dati stessi.

Dati che appaiono molto chiari.

Il tasso di vaccinazione in Romania non raggiunge il 30% mentre i contagi e i decessi per milioni di abitante sono nettamente inferiori alla media di un Europa supervaccinato!

I dati elaborati da Our World in Data potranno anche fotografare un numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva in Romania sensibilmente aumentato rispetto dalla scorsa estate, con picchi di quasi 2mila ricoveri: sta di fatto che il sistema ospedaliera sembra affrontare con assoluta efficacia ed efficienza questa nuova quarta ondata, contenendo il numero di decessi ed avendo sotto controllo il numero dei contagiati.

Che siano piu’ bravi di noi?