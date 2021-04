Donati e Sileno alla giunta: “Tutelare e valorizzare l’area archeologica di Castelsecco”

Tutelare e valorizzare Castelsecco. A chiederlo sono Marco Donati e Valentina Sileno, consiglieri comunali di ScelgoArezzo, in un ordine del giorno che impegna la giunta per salvaguardare l’area di interesse storico e culturale.

“Era un impegno che ScelgoArezzo aveva preso con tutti i cittadini in campagna elettorale: l’area di Castelsecco non può essere lasciata a se stessa, devono essere compiuti tutti gli sforzi possibili per restituire alla città un luogo di grandissimo interesse storico e culturale – spiegano Donati e Sileno – Chiediamo quindi alla giunta di mettere in atto ogni sforzo possibile per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica dell’area archeologica di Castelsecco, salvaguardandola attraverso interventi di manutenzione che preservino il parco archeologico. Chiediamo inoltre di attivare tutti i percorsi necessari, coinvolgendo in particolare le associazioni interessate, per il riconoscimento dell’importanza dell’area da parte di organizzazioni internazionali che si occupano di educazione, scienza e cultura”.

“Come gruppo consiliare – concludono Donati e Sileno – siamo disponibili a collaborare con l’amministrazione per dare il lustro che merita a quello che è un vero e proprio scrigno alle porte di Arezzo, purché ci sia la volontà chiara e trasparente da parte della giunta di lavorare per mettere in campo tutte le azioni volte alla valorizzazione di Castelsecco. Crediamo che il sito archeologico di Castelsecco possa essere un’occasione di rilancio culturale e turistico e di sviluppo per tutta la città”.