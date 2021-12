di Stefano Pezzola

Arrivano gli Auguri di Natale che non avrei mai pensato di poter ricevere.



Ecco il testo:

Si, si, si, si vax vacciniamoci

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Si, si, si, si vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà piu’ se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

Felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l’iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Si, si, si, si vax vacciniamoci

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Si, si, si, si vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà piu’ se ci aiuti anche

Si, si, si, si vax vacciniamoci

Per il calo dei contagi

Dosi anche ai Re Magi

Si, si, si, si vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà piu’ se ci aiuti anche tu

Giulio Mogol Repetti per favore abbi pietà di noi!

Del resto, nessun dubbio per gli studiosi (BMJ): “La fine della pandemia è più una questione di esperienza vissuta, e quindi è più un fenomeno sociologico che biologico. Quindi i pannelli di controllo – che non misurano la salute mentale, l’impatto educativo e la negazione di stretti legami sociali – non sono lo strumento che ci dirà quando finirà la pandemia”.

Non ci sarà una spettacolare fine: “Le pandemie svaniscono gradualmente man mano che la società si adatta alla convivenza con il nuovo agente patogeno e la vita sociale torna alla normalità. Essendo un periodo straordinario in cui la vita sociale è stata stravolta, la pandemia di covid-19 sarà finita quando spegneremo i nostri schermi e decideremo che altre questioni sono ancora una volta degne della nostra attenzione.

A differenza del suo inizio, la fine della pandemia non sarà trasmessa dalla televisione”.