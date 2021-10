Il Green Pass è un’Utopia!

di Stefano Pezzola

“Oltre un milione di israeliani che non hanno fatto la terza dose del vaccino Comirnaty perderanno il green pass da domenica prossima”.

Piu’ chiaro di così non credo lo si possa affermare.

Il green pass diventerà lo strumento di schiavitu’ permanente.

Lo hai ottenuto inoculandoti le prime due dosi, sei convinto di esserti liberato?

Non è così.

A tutti quegli italiani che molto indecorosamente, direi vergognosamente, si rallegrano quindi di avere il privilegio di questo green pass, di potersi addirittura sedere dentro ai ristoranti – sono orribili le cose che si leggono su faceook scritte da costoro – mi preme ricordare che avranno la brutta sorpresa di perdere il privilegio alla prima occasione.

Per inciso non credano che la questione si fermerà alle iniezioni di vaccini perché il green pass una volta accettato è per sempre e non come un diamante.

Pensate alla parola green – il presidente del consiglio ha già iniziato a celebrare Greta – in futuro dovremo affrontare le emergenze climatiche e chissà se verrà imposto un nuovo lockdown climatico e magari, pur in possesso del green pass, non potremo uscire perché verrà contingentato il numero di spostamenti che le persone potranno fare all’aria aperta, perché gli spostamenti inquinano.

Aperto questo vaso di pandora ovvero dare il potere ai governanti di disporre delle nostre vite, accendendo e spengendo i nostri di diritti di muoverci e di entrare nei luoghi, perdute queste libertà non le recupereremo mai piu’.

Molti già lo sanno.

