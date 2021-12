In nome del Popolo Sloveno

di Stefano Pezzola

“O dimezzi i tuoi sogni o raddoppi il tuo coraggio”.

Il 6 dicembre, la più alta corte slovena ha emesso una sentenza secondo cui la legge che introduce la vaccinazione obbligatoria per i dipendenti del settore pubblico è incostituzionale.

Il governo sloveno aveva originariamente pianificato di imporre la misura dal 1 ° ottobre, ma la Corte costituzionale del paese aveva bloccato la sua domanda in attesa di una decisione definitiva che adesso è arrivato, incontrovertibile.

Secondo l’agenzia di stampa slovena STA, la corte ha stabilito che “tale misura equivale a imporre la vaccinazione obbligatoria, che richiede prima una modifica della legge sulle malattie infettive“.

Il governo sloveno finora non ha fatto commenti sulla decisione del tribunale.

La base giuridica per la regolamentazione di tale vaccinazione è l’articolo 22 in relazione all’articolo 25 della legge sulle malattie trasmissibili (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/06 – Testo consolidato ufficiale, 142/20 e 82/21 – di seguito denominata ZNB), che disciplina diversi tipi di vaccinazioni (obbligatorie).

La Corte costituzionale ha dichiarato che il provvedimento impugnato adottato dal Governo con decreto per i dipendenti della funzione pubblica non è stato adottato in conformità con i requisiti o le condizioni legali previsti dall’articolo 22 dell’articolo 22 della ZNB per la determinazione della vaccinazione dei dipendenti. Essa ha pertanto dichiarato che l’articolo 10 bis del decreto era incompatibile con l’articolo 120, paragrafo 2, della Costituzione.

Con tale decisione, la Corte costituzionale non si è pronunciata sulla questione se la misura in esame, se ordinata su una base giuridica adeguata, sarebbe costituzionalmente ammissibile alla luce del principio di proporzionalità e del principio di uguaglianza dinanzi alla legge.

Pertanto, la decisione della Corte costituzionale non significa che la vaccinazione dei dipendenti come condizione per l’esercizio di determinate attività o professioni sia una misura sproporzionata.

La decisione della Corte costituzionale significa che questa misura dovrebbe essere regolata in conformità con la legge, vale a dire la ZNB, che stabilisce regole e procedure per le vaccinazioni. La Corte costituzionale ha inoltre rilevato che l’articolo 10a dell’ordinanza, contestato, non consente il raffronto con la condizione PC introdotta in Austria, in quanto il legislatore austriaco ha adottato una legge che crea una base giuridica esplicita e specifica per l’adozione di tali condizioni (PC e/o PC).

Inoltre, la normativa austriaca sarebbe anche fondamentalmente diversa da quella della normativa slovena controversa.

In Austria, la condizione PC limita principalmente una certa vita pubblica, ma in Slovenia la condizione PC è stata introdotta da una misura del ramo esecutivo ed esclusivamente per l’accesso al lavoro, e solo ai dipendenti delle autorità pubbliche.

Inoltre, la normativa austriaca sarebbe anche fondamentalmente diversa da quella della normativa slovena controversa.

In Austria, la condizione PC limita principalmente una certa vita pubblica, ma in Slovenia la condizione PC è stata introdotta da una misura del ramo esecutivo ed esclusivamente per l’accesso al lavoro, e solo ai dipendenti delle autorità pubbliche.

I dati forniti dall’OMS al 6 dicembre fotografano che più di un milione di sloveni sono completamente vaccinati, ovvero circa il 55% della popolazione.

Il governo sloveno sta cercando di aumentare il tasso di vaccinazione, che è ancora al di sotto della media dell’UE.

Il numero di infezioni giornaliere sta diminuendo con una media di 1.116 nuove infezioni registrate ogni giorno.

Al 6 dicembre, la Slovenia ha 430.064 infezioni e 5.676 decessi legati al coronavirus.

Nel tentativo di aumentare i tassi di vaccinazione, diversi paesi europei hanno adottato misure per inasprire le restrizioni sanitarie.

Germania, Austria e Grecia prevedono di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19 dall’inizio del prossimo anno per almeno una parte della popolazione.

L’Austria, che sta vivendo un nuovo blocco parziale dal 22 novembre, in vigore fino all’11 dicembre, è il primo paese dell’Unione europea ad aver annunciato che la vaccinazione sarebbe obbligatoria, dal 1 ° febbraio.

Per tre fine settimana, il paese è stato il teatro ricorrente di mobilitazioni di protesta nelle strade contro le misure che il governo ha difeso invocando una quarta ondata di casi di Covid-19 che mette sotto pressione le unità di terapia intensiva degli ospedali e il tasso di vaccinazione del 67%, tra i più bassi dell’Europa occidentale.

Decine di migliaia di manifestanti hanno marciato il 4 dicembre in diverse città dell’Europa nord-occidentale per protestare contro le restrizioni sanitarie.

Secondo Reuters nella città di Utrecht nei Paesi Bassi, diverse migliaia di persone hanno manifestato contro le nuove restrizioni sanitarie introdotte il 27 novembre.

I manifestanti tenevano striscioni con la scritta “Medical Freedom Now!”.

A Francoforte, in Germania, la polizia ha fermato una manifestazione di diverse migliaia di persone per non aver indossato maschere e non aver rispettato le misure di distanziamento sociale.

A Berlino, dove un nuovo governo dovrebbe entrare in carica tra pochi giorni, gruppi si sono riuniti nella capitale per protestare contro le restrizioni sanitarie.

In Belgio, migliaia di manifestanti si sono riuniti il 4 novembre nelle strade di Bruxelles per protestare contro la gestione della crisi sanitaria nel paese. Schierata in gran numero, la polizia ha usato cannoni ad acqua per impedire l’avanzamento della processione.