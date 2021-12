Intera famiglia in quarantena con i rifiuti da 9 giorni sul terrazzo. La segnalazione alla ns redazione

Pubblichiamo integralmente la segnalazione di un nostro lettore ricevuta in redazione che si lamenta del mancato ritiro dei rifiuti dalla sua abitazione che non puoi portare fuori nei rifiuti in quanto tutta la famiglia è in quarantena.

“Buonasera sono a scrivere per sollecitare quanto già segnalato telefonicamente da due giorni agli Uffici di Sei Toscana a quello del Comune e alle forze dell’ordine.

Dalla comunicazione ricevuta in data 12/12/21 a seguito del primo riscontro dì positività di nostra Figlia Beatrice e le successive per gli altri componenti della famiglia abbiamo messo in atto quanto previsto per lo smaltimento dei rifiuti e che é ben descritto anche nel Sito della Sei toscana.

Purtroppo da domenica 12/12/21 non abbiamo più sentito/visto nessuno ed abbiamo iniziato a raccogliere i nostri rifiuti nel terrazzo di casa (in casa sono sicuro si possa comprendere non sia possibile).

Ieri mattina a distanza di ca. 10 gg ho chiamato Sei toscana che mi assicurava di sollecitare il ritiro. Nonostante il sollecito anche di questa mattina ancora non abbiamo visto ne sentito nessuno. Immagino che prima del ritiro qualcuno dovrà contattarci, farci recapitare il materiale per la raccolta e quindi concordare il ritiro.

La settimana di Natale non agevola l’operazione e la nostra preoccupazione è che si pensi di rimandare il ritiro dopo Natale a distanza direi inaccettabile dal momento in cui abbiamo iniziato a raccogliere in casa i rifiuti.

Se nessuno si preoccupa di una famiglia che, obbligata alla quarantena da un virus non voluto ed evitato (entrambe gli adulti sono doppiamente vaccinati e prossimi alla terza dose oramai inutile) ma portato a casa dal luogo che avrebbe dovuto cautelare le nostre figlie dal prenderlo e portarlo dentro le mura domestiche, mi domando se quantomeno ha ancora la coscienza civile di evitare un nuovo/diverso caso di igiene pubblica (i rifiuti si decompongono e generano batteri e germi che possono essi stessi essere pericolosi per noi e per il nostro vicinato) possa stimolare la vostra organizzazione a procedere con il ritiro urgente della spazzatura da casa nostra.

Augurando che nella sventura questa famiglia possa almeno passare il resto della quarantena non circondata dai rifiuti salutiamo fiduciosi nelle istituzioni.

Saluti.”