Le persone continueranno a protestare pacificamente

di Stefano Pezzola

Viviamo in un periodo pericoloso e buio, ma non per l’assalto di quattro delinquenti alla sede di un sindacato, ma per i tentativi drammatici e sempre più organizzati di evitare qualsiasi forma di contraddittorio, di dissidenza, di protesta e di conservazione dei diritti civili e costituzionali.

Nel 1962 Nelson Mandela fu arrestato per aver organizzato alcune manifestazioni di protesta non autorizzate e trascorse 27 anni di carcere duro.

Sono mesi che le piazze delle città italiane si riempiono pacificamente di migliaia di persone e nessun media nazionale ne ha mai parlato, non sono state minimamente calcolate o prese in considerazione, anzi sono state derise e insultate in tutti i modi.

In pochissimo tempo queste manifestazioni dall’essere ignorate – si pensava forse che avrebbero visto la partecipazione di poche persone che si sarebbero ben presto stancate – sono state etichettate come pericolose, inaccettabili e condannabili.

Oggi sono manifestazioni addirittura da impedire perché si è capito che diventeranno sempre più numerose, rumorose e frequenti.

Ma sempre pacifiche.

Le persone continueranno a protestare con le mani alzate e dipinte di bianco, estranei a ogni forma di violenza o di squadrismo, urlando a più non posso e sempre di più le loro ragioni e il loro dissenso nei confronti di questa lenta e inesorabile agonia dei diritti civili.

Per protestare contro una misura che di sanitario non ha proprio nulla!

Una misura chiamata green pass che discrimina e che dal 15 ottobre complicherà la vita a datori di lavoro e lavoratori.

Nelle piazze ci sarebbero dovuti essere ovviamente i sindacati, ma non sono mai pervenuti, anzi si sono schierati a fianco di Confindustria per garantire un ritorno alla normalità, dicono loro.

Al massimo hanno protestato cantando “Bella Ciao” davanti alla loro sede con buona pace dei lavoratori e dei diritti.

