Norwegian Cruise : contagio nella crociera dei TUTTI vaccinati

di Stefano Pezzola

Norwegian Cruise : contagio nella crociera SiVax

In mare non sembra andare tutto bene.

Nonostante la compagnia Norwegian Cruise richieda ai passeggeri e all’equipaggio di essere completamente vaccinati prima dell’imbarco, la nave da crociera di ritorno da una navigazione attraverso il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi con più di 3000 passeggeri a bordo ha rilevato un focolaio di COVID-19.

Il conteggio dei casi positivi al Covid-19 tra l’equipaggio e i passeggeri a bordo della nave è salito ieri a 17 tra cui una probabile infezione da Omicron, secondo il Dipartimento della Salute della Louisiana.

La nave è sbarcata a New Orleans.

“Stiamo testando tutte le persone su Norwegian Breakaway prima dello sbarco, oltre a fornire indicazioni post-esposizione e quarantena per la salute pubblica da parte dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie“, ha detto la società nella sua dichiarazione ufficiale.

“Tutti gli ospiti che sono risultati positivi al COVID-19 viaggeranno con un veicolo personale verso la loro residenza personale o si autoisoleranno in alloggi forniti dalla società“.

Il dipartimento della salute statale ha lavorato con la compagnia di crociera e i funzionari statali e locali per contenere l’epidemia.

I membri dell’equipaggio e i passeggeri sono completamente vaccinati con doppia dose e tutti i casi segnalati per la prima volta erano asintomatici, ha ribadito la compagnia di crociera.

“Il governatore John Bel Edwards, il Dipartimento della Salute della Louisiana, la città di New Orleans e il porto di New Orleans sono consapevoli e lavorano a stretto contatto con i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per avviare accordi e protocolli COVID-19 esistenti con la compagnia di crociera“, ha detto la città in un comunicato stampa sabato.

Wade Berry ha precisato che era sulla nave con tre amici, celebrando la sua guarigione dal cancro, ma non ha sentito parlare dei casi positivi fino a quando non ha letto la dichiarazione dell’ufficio del sindaco di New Orleans che sua sorella gli ha inviato.

Don Canole della Carolina del Nord ha affermato di aver sentito del focolaio Covid-19 da una intervista della radio locale.

“Sarebbe stato bello saperlo dalla compagnia. Avremmo preso forse qualche precauzione in più“, ha ricordato.