Wake Up: pillole settimanali per un risveglio consapevole.

“Quanto scoprirai veramente chi sei, riderai di ciò che credevi di essere”.

E se questa paura fosse irreale?

E se ci fosse davvero un altro modo di vivere la vita?

Dopo 24 mesi di pandemia ben presto trasformata dai media in pandemenza, Tu chi sei veramente diventato?

Una ameba prigioniera di talk show serali e titoli dei quotidiani nazionali interiorizzati quasi come un Vangelo secondo Pfizer BioNTech, oppure un brivido inatteso alla schiena Ti sta chiedendo di iniziare ad urlare ai narratori seriali di un verità distopica e distorta “siete fuori senza l’accuso”?

Hai già intrapreso questo percorso di risveglio?

Hai riacceso in te un po’ di consapevolezza perduta negli ultimi tempi?

O sei ancora imprigionato in paure, ricerca ossessionata di sicurezze, ansia, stress, fatica, una sorta insomma di pesantezza di vivere che condiziona le Tue giornate?

Credi possibile liberarti da tutto questo fardello dentro la tua testa e sedimentato negli ultimi due anni, per decidere pienamente che cosa pensare, cosa fare, a chi credere e come essere?

Stiamo diventando come automobili.

Abbiamo il libretto di circolazione che si chiama Green Pass, il telepass che si chiama Green Pass Rafforzato ed il tagliando semestrale programmato (per il momento, in attesa che la cadenza diventi ancora piu’ pressante) dal nome altisonante, Comirnaty di Pfizer BioNTech.

“Non andare dove Ti porta il sentiero. Vai invece dove il sentiero il sentiero non c’è e lascia dietro di Te una traccia” ci ricorda il filosofo e scrittore statunitense Ralph Wando Emerson.

Il pensiero di cui oggi abbiamo veramente bisogno non ha niente a che fare con la filosofia accademica, ormai del tutto sterile e autoreferenziale, né con quello degli intellettuali ormai del tutto integrati in un sistema criminale che non hanno il coraggio di mettersi in discussione, occupandosi invece di questioni secondarie, dalla mattina alla sera.

Il pensiero di cui oggi abbiamo fame è un pensiero che sia una pratica interiore e una prassi rivoluzionaria, un pensiero che torni ad essere una vera via di salvezza.

Decido allora di pubblicare tre brevissimi spunti di riflessione, una sorta di breviario del risveglio consapevole, senza nessun commento e/o giudizio che lascio volentieri ad ogni attento e critico lettore.

Premetto e ribadisco, non intendo convincere alcuno, credo soltanto possa essere importante conoscere anche the dark side on the moon.

Il terreno fertile del confronto onesto e pacato debbo dire che mi piace moltissimo e quindi continuate a scrivere, grazie davvero.

1)

Tratto dal bugiardino del farmaco Comirnaty di Pfizer BionTech per la fascia di età 5-11 anni.

Al seguente link puoi scaricare il documento completo.

GENOTOSSICITÀ/POTENZIALE CANCEROGENO

Non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cangerogeno.

Si ritiene che i componenti vaccino (lipidi e mRNA) non presentino alcun potenziale genotossico.

TOSSICITÀ DELLA RIPRODUZIONE

La valutazione della tossicità della riproduzione e dello sviluppo è stata condotta nei ratti nel corso di uno studio combinato di fertilità e tossicità dello sviluppo.

Non sono disponibili dati su Comirnaty relativi al trasferimento placentare o all’escrezione nel latte materno del vaccino.

Riassumendo:

Nessuno studio di oncogenesi e/o mutagenesi; Valutazione di rischi riproduttivi condotta solo su topi; Nessuno studio fatto in gravidanza e/o in allattamento (con dosi maggiori, trattandosi dello stesso siero inoculato agli adulti).

2)

“Oltre 3 ricoveri su 4 (76%) in area medica e 7 su 10 in terapiaintensiva si sarebbero evitati se le persone vaccinate da più di 5 mesi avessero fatto la terza dose di VaccinoAntiCovid. Lo sostiene il report settimanale dell’Unicatt” (twitter Tgr RAI 16.12.2021 ore 5.44 p.m.)

“Ci scusiamo per la confusione. Le percentuali elaborate da Unicatt si riferiscono esclusivamente alle persone vaccinate e ricoverate e non al totale dei ricoveri” (twitter Tgr Rai 16.12.2021 Replying to twitter Tgr Rai)

3)

Il Veneto anticipa la zona gialla, con un’ordinanza del Presidente Luca Zaia di “principi e raccomandazioni” illustrata in conferenza stampa il 17 c.m..

L’ordinanza entra in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 16 gennaio.

Al di fuori delle abitazioni la mascherina va usata subito, sempre all’aperto, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità.

Per gli operatori sanitari e socio-sanitari, viene aumentata a 4 giorni la frequenza dei test per lo screening – finora era ogni 10 giorni – indipendentemente dallo stato di vaccinazione; lo stesso avviene al momento del ricovero e ogni 4 giorni per i degenti.

https://www.ansa.it/veneto/notizie/2021/12/17/covid-nuovo-boom-contagi-in-veneto-5.557-in-24-ore_8a2c3dd3-c1bd-4d8f-8d1f-622a74b78097.html