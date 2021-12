Proteggete i Vostri figli dal vaccino mRNA

di Stefano Pezzola

Di seguito le parole che stanno facendo il giro del mondo – e non la prima volta – pronunciate dallo scienziato Robert Malone in occasione di un Live streaming del 12 dicembre 2021.

Mi chiamo Robert Malone e ti parlo come genitore, nonno, medico e scienziato.

Di solito non leggo da un discorso preparato, ma questo è così importante che volevo assicurarmi di ottenere ogni singola parola e fatto scientifico corretto.

Sostengo questa affermazione con una carriera dedicata alla ricerca e allo sviluppo di vaccini.

Sono vaccinato per il Covid e generalmente sono favorevole alla vaccinazione.

Ho dedicato tutta la mia carriera allo sviluppo di metodi sicuri ed efficaci per prevenire e curare le malattie infettive.

Successivamente, pubblicherò il testo di questa dichiarazione in modo che tu possa condividerlo con i tuoi amici e familiari.

Prima di iniettare il tuo bambino – una decisione irreversibile – volevo farti conoscere i fatti scientifici su questo vaccino genetico, che si basa sulla tecnologia del vaccino mRNA che è stato creato.

Ci sono tre problemi che i genitori devono capire.

Il primo è che un gene virale verrà iniettato nelle cellule dei tuoi figli.

Questo gene costringe il corpo di tuo figlio a produrre proteine spike tossiche.

Queste proteine spesso causano danni permanenti negli organi critici dei bambini, tra cui il loro cervello e il loro sistema nervoso, il loro cuore e i vasi sanguigni, compresi i coaguli di sangue, il loro sistema riproduttivo.

E questo vaccino può innescare cambiamenti fondamentali nel loro sistema immunitario.

Il punto più allarmante di questo è che una volta che questi danni si sono verificati, sono irreparabili.

Non puoi riparare le lesioni nel loro cervello, non puoi riparare le cicatrici del tessuto cardiaco, non puoi riparare un sistema immunitario geneticamente modificato, e questo vaccino può causare danni riproduttivi che potrebbero interessare le generazioni future della tua famiglia.

La seconda cosa che devi sapere è il fatto che questa nuova tecnologia non è stata adeguatamente testata.

Abbiamo bisogno di almeno 5 anni di test/ricerche prima di poter veramente comprendere i rischi.

I danni e i rischi dei nuovi farmaci vengono spesso rivelati molti anni dopo.

Chiediti se vuoi che tuo figlio faccia parte dell’esperimento medico più radicale della storia umana.

Il motivo per cui ti stanno dando per vaccinare tuo figlio è una bugia.

I tuoi figli non rappresentano un pericolo per i loro genitori o nonni.

In realtà è il contrario.

La loro immunità, dopo aver contratto il Covid, è fondamentale per salvare la tua famiglia, se non il mondo, da questa malattia.

Non c’è alcun vantaggio per i tuoi figli o la tua famiglia nel vaccinare i tuoi figli contro i piccoli rischi del virus, dati i noti rischi per la salute del vaccino con cui, come genitore, tu e i tuoi figli potreste dover convivere per il resto della loro vita.

L’analisi rischi/benefici non è nemmeno vicina.

Come genitore e nonno, il mio consiglio è di resistere e lottare per proteggere i tuoi figli.

Al seguente link puoi guardare il video con sottotitoli in italiano:

https://www.bitchute.com/video/NjAJJCvvc0xs/?fbclid=IwAR1ygcyrK7vJpdp0SXH_qud09tWkYTPdfF-PX4vDeSBrwOxWVuNScUlt6FI