Report ISS al 5 novembre 2021: il numero dei decessi dei vaccinati supera quello del non vaccinati

di Stefano Pezzola

Dati Ufficiali ISS al 5 novembre 2021

In formato pdf allego al seguente link “ Report Epidemia Covid-19 ” pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 novembre 2021.

Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_3-novembre-2021

Pe agevolarne la lettura – che suggerisco ad ogni attento e curioso lettore – ho sintetizzato i dati forniti dall’ISS nella seguente tabella.

NON vaccinati Vaccinati con UNA dose Popolazione 8683749 2653423 Positivi 35389 3207 Ospedalizzati 2696 145 Terapia intensiva 319 11 Decessi 416 27 Vaccinati con doppia dose Totale Vaccinati Popolazione 42672767 45326190 Positivi 40991 44198 Ospedalizzati 2037 2182 Terapia intensiva 140 151 Decessi 423 450

Il numero dei NON vaccinati ammonta al 16,08% della popolazione mentre il numero dei vaccinati è arrivato all’83,92%.

Un dato però sorprende (ed invito i lettori in risonanza cognitiva ad una approfondita riflessione).

Il numero dei decessi delle persone vaccinate (450) supera il numero dei decessi delle persone NON vaccinate (416).

Chi continua quindi in televisione ad affermare – mi riferisco al viceministro Pierpaolo Sileri ad esempio o al presenzialista Cecchi Paone – che chi è vaccinato non finisce in terapia intensiva, forse non ha letto con la dovuta attenzione il rapporto dell’ISS.

Che tra l’altro non legge neppure i dati forniti da ISS e AIFA che puntualmente contraddicono le loro fantasiose e bislacche ricostruzioni dei fatti.

Di quelli che finiscono in terapia intensiva, uno su tre è vaccinato.

E di quelli invece che finiscono in ospedale, uno su due è vaccinato.

Poco altro da aggiungere.

“Se qualcosa non può essere espresso in numeri non è scienza: è opinione”.