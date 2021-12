Siamo dentro un videogame

di Stefano Pezzola

Nella foto Rafael Peled, 8 anni, guarda attraverso un occhiali per la realtà virtuale VR mentre riceve un vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 dal personale medico dell’ospedale Sheba Tel Hashomer di Ramat Gan, israele, lunedì 22 novembre 2021.

Fonte: https://www.mercurynews.com/2021/11/22/as-covid-cases-surge-israel-starts-vaccinating-young-children/

Israele ha iniziato a distribuire le vaccinazioni Pfizer / BioNtech COVID-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni lunedì scorso sperando di abbattere un recente aumento delle infezioni da coronavirus.

Una quarta ondata di infezioni che ha colpito Israele a giugno ha iniziato a diminuire a settembre. Ma nelle ultime due settimane il “R”, o tasso di riproduzione del virus, che era rimasto al di sotto di uno per due mesi, ha iniziato a salire e ora ha superato quella soglia, indicando che il virus potrebbe di nuovo diffondersi in modo esponenziale.

Anche i casi giornalieri si sono insinuati negli ultimi giorni, con la metà delle infezioni confermate attualmente tra i bambini di età pari o inferiore a 11 anni.

La popolazione israeliana di 9,4 milioni è relativamente giovane, con circa 1,2 milioni di bambini nella fascia di età da 5 a 11 anni.

A novembre, quel gruppo comprendeva più di un terzo dei nuovi casi, secondo i dati del ministero della salute.

Scienziati e funzionari hanno dubitato che il paese possa raggiungere l’immunità di gregge a meno che i bambini non siano vaccinati.

Ma i responsabili politici dicono anche che la vaccinazione dei bambini più piccoli è intesa prima di tutto per proteggere la loro salute individuale e non solo per fermare la trasmissione del virus.

Nell’ultima settimana hanno sottolineato che, sebbene COVID-19 sia raramente grave tra i bambini piccoli, molti non mostrano alcun sintomo, può comportare rischi a lungo termine.

Il ministero della salute israeliano stima che uno su 3.500 bambini infetti da coronavirus svilupperà in seguito la sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C) in cui parti del corpo si infiammano, tra cui cuore, polmoni, reni, cervello, pelle e organi gastrointestinali. La maggior parte dei bambini che soffrono della condizione richiedono un trattamento di terapia intensiva e l’1-2% muore.

I funzionari hanno anche notato il rischio di sintomi persistenti, come disturbi del sonno, dolori muscolari, perdita di olfatto e gusto, mal di testa e tosse, comunemente noti come “Covid lungo”.

Un sondaggio del ministero della salute su oltre 13.000 bambini ha mostrato che circa l’11% di loro aveva sofferto di sintomi persistenti, con l’1,8% al 4,6%, a seconda della loro età, sei mesi dopo il recupero.

“Tutti questi fenomeni possono essere gravi e vogliamo prevenirli“, ha detto lunedì il ministro della Salute Nitzan Horowitz ai legislatori.

La vaccinazione di lunedì è iniziata in una piazza di Tel Aviv e la campagna inizierà a livello nazionale martedì.

Un sondaggio dell’operatore sanitario israeliano Maccabi ha rilevato che il 41% dei genitori di bambini di età compresa tra 5 e 11 anni è positivo che vaccinerà i propri figli, mentre il 21% era ancora indeciso e il 38% non vaccinerà i propri figli.

Israele ha registrato 1,3 milioni di casi confermati totali e più di 8.000 morti dall’inizio della pandemia.

Circa il 57% della popolazione israeliana è completamente vaccinata, secondo il ministero della salute, il che significa che hanno ricevuto un terzo vaccino o non sono ancora passati cinque mesi da quando hanno ricevuto il secondo.

“Le aziende Pfizer e BioNTech hanno comunicato che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il loro vaccino contro il coronavirus è “sicuro, ben tollerato” e ha prodotto una risposta immunitaria “robusta” nei bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni”.

Fonte:

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2021/09/20/pfizer-biontech-vaccino-sicuro-per-bambini-tra-5-e-11-anni_bfad58b0-aa79-4911-ac28-2e180bd7fe77.html

Eppure sarebbe bastato leggere pagine 11) del Report pubblicato da Pfizer il 26 ottobre 2021 (vedi link sotto):

https://www.fda.gov/media/153409/download

per apprendere che “il numero di partecipanti all’attuale programma di sviluppo clinico è troppo piccolo per rilevare eventuali rischi potenziali di miocardite associati alla vaccinazione.

La sicurezza a lungo termine del vaccino COVID-19 nei partecipanti di età compresa tra 5 e <12 anni sarà studiato in 5 studi di sicurezza post-autorizzazione, incluso uno studio di follow-up della durata di 5 anni per valutare a lungo termine le reazioni avverse di miocardite/pericardite post-vaccinazione”.

Intanto però.

“Il Covid-19 è diventata una malattia pediatrica, tra le prime cause di morte a questa età. Mentre nessuna giovane vita è stata interrotta a causa del vaccino anti-Covid” (Giorgio Palù, virologo del Comitato Tecnico Scientifico e presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco).

“Vaccinare i bambini è il miglior regalo di Natale che possiamo fare a loro e alle loro famiglie. Credo alla scienza, a quello che dice gente come Anthony Fauci, non alle chiacchiere di certi politici” (Guido Bertolaso, responsabile della campagna anti Covid in Lombardia).

Caro Babbo Natale, lo scorso anno Cristina Donati Meyer a Milano Ti disegnò su un murale impegnato a portare il vaccino anti Covid e il quotidiano La Repubblica il 26 dicembre 2020 commentò entusiasta che il disegno apparso su uno dei ponti del Naviglio Grande dal nome “Babbo Natale ai tempi del Covid” con mascherina d’ordinanza e nel suo capiente sacco rosso, non balocchi e giocattoli ma vaccini anti Covid, era semplicemente strepitoso.

Ecco, quest’anno Ti sarei davvero grato potessi portare semplicemente un pizzico di buon senso a tutte le mamme del mondo, affinché possano decidere consapevolmente e con coscienza e libertà di pensiero quale sia il vero bene per i loro bambini.