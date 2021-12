Soltanto quando conosci i rischi assoluti, puoi valutare l’opportunità di una vaccinazione dei bambini

di Stefano Pezzola

E’ stato pubblicato un nuovo studio clinico in Germania del quale permettetemi di riassumere i punti salienti.

Al seguente link puoi comunque trovare il file pdf completo.

LINK

Gli autori premettono che c’è molta incertezza sui rischi assoluti di infezione da SARS COV-2 per i bambini e che attraverso la comparazione di dati sono addivenuti alle seguenti conclusioni:

Per i bambini sani, il rischio di andare in ospedale è 51 per 100.000;

Per i bambini sani, il rischio di andare in terapia intensiva è di 8 per 100.000;

Per i bambini sani, il rischio di morte è di 3 per 1.000.000 senza decessi segnalati nei bambini di età superiore ai 5 anni;

I bambini da 5 a 11 anni hanno un rischio inferiore rispetto ai bambini <5 e agli adolescenti dai 12 ai 17 anni;

I bambini da 5 a 11 anni hanno il rischio di andare in terapia intensiva di 2 su 100.000; 0 morti

Tra i bambini morti di COVID19, il 38% era già in cure palliative / hospice.

Nel maggio del 2021, gli autori Wes Pegden e Stef Baral hanno sostenuto sulle pagine scientifiche del BMJ che la vaccinazione dei bambini avrebbe dovuto procedere attraverso il percorso dell’accordo di licenza biologica e non l’autorizzazione all’uso di emergenza.

Poiché i rischi per i bambini sono così bassi, dobbiamo chiedere prove solide al produttore e ampi studi per dimostrare che i potenziali benefici della vaccinazione superano i potenziali danni.

I benefici – nella migliore delle ipotesi – saranno molto modesti – inferiori al 3 per milione.

Occorrono quindi studi randomizzati.

Una richiesta accolta dal Regno Unito che non sta vaccinando i bambini dai 5 agli 11 anni proprio a causa di queste incertezze.

Il dettagliato studio tedesco mostra che i rischi per i bambini sani sono molto bassi e mette in evidenza i massicci sforzi messi in atto dai media che cercano ogni giorno di distorcere il dato del rischio.

Raggruppando bambini sani e bambini con comorbidità, si possono trovare tassi di rischio che non aiutano nessuno dei due gruppi.

Sono troppo piccoli per i bambini vulnerabili e troppo grandi per i bambini sani.

Ne abbiamo già molte prove negli Stati Uniti.

Questi risultati mettono a rischio i bambini.

Ci mostrano che la chiusura delle scuole è stata sbagliata.

Fanno sorgere domande molto semplici tra le quali provare a capire quale sia il vantaggio di obbligare i bambini a portare la mascherina a scuola.

E domande difficili come capire se un bambino sano di 8 anni che abbia già contratto il Covid-19 abbia benefici della vaccinazione oppure corra soltanto un pericolo.

Soltanto quando conosci i rischi assoluti, puoi valutare l’opportunità di una vaccinazione dei bambini con farmaci ancora oggi sperimentali.