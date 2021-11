Stampa Italiana: a che gioco stiamo giocando?

Ieri alcuni quotidiani italiani hanno dato questa notizia:“La situazione pandemica in Germania è drammatica. Lo ha detto Angela Merkel, parlando alla conferenza delle città". Vediamo i quotidiani tedeschi cosa hanno scritto in merito alle dichiarazioni della Merkel

di Stefano Pezzola

Nel pomeriggio di ieri mercoledì 17 novembre ANSA pubblica la seguente notizia:

“La situazione pandemica in Germania è drammatica. Lo ha detto Angela Merkel, parlando alla conferenza delle città. Per il virus è del tutto indifferente che il Paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni, ha aggiunto. Anche il numero di morti è spaventoso, ha detto, sottolineando che il numero dei pazienti nelle terapie intensive sale rapidamente”.

Il Corriere della Sera ripubblica la notizia pochi minuti dopo scrivendo:

“Covid, Merkel: In Germania situazione drammatica, numero di morti spaventoso». In Germania sono stati registrati 52.825 nuovi casi è 294 morti in 24 ore. La Cancelliera: L’unica via di uscita dalla pandemia è la vaccinazione. E in alcune zone si inizia a pensare a una regola 2G+ (accesso a vaccinati o guariti con un tampone negativo recente)”.

Ed in Germania i giornali tedeschi che cosa scrivono nelle stesse ore?

Die Zeit scrive in prima pagina:

“Dovrebbe esserci una vaccinazione obbligatoria per il personale infermieristico? La discussione infastidisce molti infermieri. I sindacati stanno combattendo e temono ancora più carenze di personale – e giustamente?”.

Per poi segnalare i seguenti dati aggiornati al 16 novembre:



Pazienti in terapia intensiva – 3.376 (14% dei letti disponibili occupati)

Decessi – 185

Cittadini con vaccinazione completa – 67.7%

https://www.zeit.de/index

Die Welt scrive invece in prima pagina:

“Pesante onere per pazienti e parenti: a causa della situazione del coronavirus, molti ospedali stanno ora imponendo un severo divieto di visite. A seconda dell’istituzione, ci sono regolamenti individuali. Alla Charité di Berlino, ad esempio, alcuni visitatori entrano solo con una vaccinazione di richiamo”.

https://www.welt.de

Nessun riferimento alle dichiarazione di Angela Merkel riportate in prima pagina da i giornali italiani.

Nessun riferimento alla drammatica situazione pandemica.

La domanda nasce spontanea?

A che gioco stiamo giocando?