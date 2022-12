A Bruxelles va in scena l’esercitazione “Catastrophic Contagion” promossa dalla Bill e Melissa Gates Foundation

di Stefano Pezzola

Il 23 ottobre a Bruxelles si è tenuta l’esercitazione “Contagio catastrofico” organizzata dalla Bill & Melissa Gates Foundation.

Si simulava una pandemia con tasso di mortalità più elevato del Covid, che colpiva in modo sproporzionato bambini e giovani.

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/

Il Johns Hopkins Center for Health Security, in collaborazione con l’OMS e la Bill & Melinda Gates Foundation, ha condotto Catastrophic Contagion, un’esercitazione da tavolo pandemica al Grand Challenges Annual Meeting a Bruxelles, in Belgio, il 23 ottobre 2022.

Lo straordinario gruppo di partecipanti era composto da 10 attuali ed ex ministri della Salute e alti funzionari della sanità pubblica provenienti da Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, India, Germania, nonché Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation.

L’esercitazione ha simulato una serie di riunioni del comitato consultivo sanitario di emergenza dell’OMS che affrontano una pandemia immaginaria ambientata nel prossimo futuro. I partecipanti si sono confrontati su come rispondere a un’epidemia localizzata in una parte del mondo che poi si è diffusa rapidamente, diventando una pandemia con un tasso di mortalità più elevato di COVID-19 e colpendo in modo sproporzionato bambini e giovani.

I partecipanti sono stati sfidati a prendere decisioni politiche urgenti con informazioni limitate di fronte all’incertezza. Ogni problema e scelta aveva gravi conseguenze sanitarie, economiche e sociali.