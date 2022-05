A proposito del Galli Pensiero: tachipirina e vigile attesa

di Stefano Pezzola

Il dr. Massimo Galli dichiara ad Adnkronos che “a casa non ci sono terapie da fare se non il paracetamolo” ovvero ribadisce che l’unica strada percorribile a casa è tachipirina e vigile attesa.

Non ci credi?

Beh, leggi la notizia al link sotto:

https://www.adnkronos.com/cure-domiciliari-covid-galli-per-ora-non-ci-sono_yeogXlDdkeApfTm3BaSHW

Per circostanziare al meglio la sua affermazione il dr. Galli aggiunge che “che fare per affrontare il Covid a casa? Se non si hanno problemi importanti: ossimetria per tenere sotto controllo la saturazione dell’ossigeno, valutazione dei sintomi e paracetamolo. E basta. A casa non ci sono terapie da fare se non il paracetamolo, appunto, per l’eventuale febbre e i sintomi. Per le persone a rischio di peggioramento, c’è, per le cure domiciliari, l’antivirale Paxlovid, ma si tratta di prevenzione la progressione della malattia destinata a categorie limitate di persone e solo nella primissima fase dell’infezione”.

In sintesi “le terapie mirate alla cura e non alla prevenzione non hanno senso” con buona pace di decine e decine di studi pubblicati nell’ultimo anno nelle maggiori riviste scientifiche.