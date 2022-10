Acufene, abbassamento dell’udito e vertigini: nuovi sintomi del Covid-19 o effetti collaterali del vaccino Covid-19?

di Stefano Pezzola

Leggo una notizia dal titolo “Covid, nuovi sintomi: così il virus colpisce (anche) le orecchie. Le tre spie dell’infezione” (vedi link sotto):

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/covid-nuovi-sintomi-cos%C3%AC-il-virus-colpisce-anche-le-orecchie-le-tre-spie-dell-infezione/ar-AA12Jeep?ocid=msedgntp&cvid=9490bba19e5884e299328112888aae77

Acufene, perdita e/o abbassamento dell’udito, vertigini.

Uno studio del Dipartimento di Otorinolaringoiatria della Harvard Medical School di Boston individua tre nuovi sintomi del Covid.

Non solo gusto e olfatto, dunque, diventano spia di possibile infezione.

Secondo le nuove ricerche le orecchie diventano l’ultimo indizio a cui prestare attenzione.

Allora torna improvvisa alla mente la pubblicità sulla pagina di Amplifon dove già dal luglio 2021 veniva evidenziato “Disturbi dell’udito e vertigini a seguito del Vaccino anti Covid-19” (vedi link sotto):

https://www.amplifon.com/it/news/vertigini-acufene-orecchie-tappate-dopo-vaccino-covid

e pensi che sono ormai riusciti a rappresentare la ragione e l’acume scientifico come becero complottismo.

Perchè in fondo le menti logiche fanno davvero paura.

Oggi giorno c’è bisogno soltanto di teste non pensanti da plasmare con giornali e televisioni.

Ricorda infatti Amplifon che “il 26 maggio 2021 è stato pubblicato il quinto Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini Covid-19 da parte dell’AIFA, all’interno del quale gli eventuali effetti collaterali riguardanti le orecchie a seguito del Vaccino anti Covid-19 sono segnalati come disturbi dell’udito e vertigini“.

“Ho sempre creduto nei numeri. Nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Dopo una vita vissuta in questi studi, io mi chiedo: cos’è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica la metafisica, mi ha illuso e mi ha riportato indietro. Ed ho fatto la mia più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore chi si può trovare ogni ragione logica”. (John Forbes Nash jr)