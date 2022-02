Agostino Miozzo: “Sbagliato discriminare i non vaccinati”

di Stefano Pezzola

Ora che il virus fa meno paura e che il picco dell’ondata ce lo siamo definitivamente messo alle spalle, tra chi chiede al governo di rivedere le norme, anche e soprattutto per non penalizzare la scuola, c’è l’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo.

Il professore è stato a capo del Comitato tecnico scientifico nei mesi più duri della pandemia del 2020 e per un periodo è stato anche il consulente scientifico del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Nonostante sia stato uno dei più convinti sostenitori della campagna vaccinale, ma anche dell’obbligo, da Miozzo sono arrivate bordate contro il ministero di viale Trastevere attraverso un’intervista rilasciata alla Stampa per la gestione dei contagi a scuola con l’introduzione delle nuove norme a partire da oggi.

La più netta riguarda il Green pass: “La discriminazione in ambito scolastico tra chi è vaccinato e chi non lo è non mi piace. Bisogna evitarla utilizzando un monitoraggio costante attraverso tamponi a tappeto”.

Non dello stesso avviso il ministro Bianchi, che pochi giorni fa a Rainews24 ha dichiarato: “la norma non è discriminatoria, ma è un segno di ripartenza. Ci muoviamo su un percorso di riapertura e normalità che si basa sulla responsabilità”.

La domanda sorge spontanea.

Ma si tratta dello stesso Agostino Miozzo che il 9 gennaio 2022 persistendo in una campagna d’odio vergognosa, chiedeva l’arresto per non si vaccina?

Oppure è un caso di omonimia.

Oggi dichiara “il governo allenti le restrizioni, la gente è stanca”.

Gentilissimo Agostino Miozzo, la gente principalmente è stanca di Lei e di tutti quei burattini che negli ultimi 24 mesi sono stati presentati all’opinione pubblica come esperti e/o tecnici.

Avete insistito nell’attribuire ogni responsabilità ai non vaccinati.

E Vi siete rifiutati di ammettere che la guarigione dall’infezione è più protettiva di un qualsiasi vaccino Covid-19.

Mi preme pertanto presentare ai lettori il Suo Curriculum Vitae e Professionale:

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/curriculum/dettaglio.asp?d=23471

Giusto per ribadire chi sono i presunti medici e gli scienziati che hanno gestito la pandemia!

Politicanti che hanno rifiutato di ammettere che i vaccinati sono contagiosi nonostante le prove.

E che hanno deciso di ridicolizzare, calunniare e screditare tutti i colleghi che la pensavano diversamente e che mi dispiace per Lei avevano pure ragione!

Dall’alto della vostra arroganza e supponenza avete ignorato il fatto che alla fine la verità è venuta a galla ed adesso correte ai ripari dichiarando tutto e il contrario di tutto.