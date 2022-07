Andrea Crisanti: “chi muore ogni giorno non sono i no vax ma nel 98% persone fragili vaccinate”

di Stefano Pezzola

“Non abbiamo avuto il coraggio di dire sin dall’inizio che 160 morti al giorno non erano no vax ma erano persone vaccinate fragili“.

Queste le parole del dr. Andrea Crisanti ospite su La7 della trasmissione In Onda condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio.

Al seguente link il video completo del suo intervento (https://www.la7.it/in-onda/video/covid-il-prof-andrea-crisanti-non-muoiono-i-no-vax-ma-i-vaccinati-fragili-non-possiamo-mandare-i-05-07-2022-444619)

“Il vero problema è che dobbiamo proteggere i fragili – ha aggiunto – perché chi muore ogni giorno non sono i no vax ma nel 98% persone fragili vaccinate“.

“Il problema è come proteggere i fragili – ha ribadito – non c’è più accettazione sociale per le misure di limitazione. Quindi dobbiamo spiegare ai fragili che devono continuare ad utilizzare le mascherine“.

“I numeri non rappresentano la realtà – ha confermato con decisione – il tampone fai da te, a casa, va assolutamente rettificato. Spesso questi tamponi non sono altamente sensibili: la persone risulta negativa e invece è positiva. Poi quando le persone sanno di avere il Covid, non si denunciano creando un danno alla società e a sé stessi perché informano il servizio sanitario nazionale solo se stanno male e così facendo perdono la possibilità di prendere i farmaci antivirali che invece nei primi giorni sono efficaci“.

Concludendo il suo intervento con “oggi non si può pensare più di controllare il Covid pensando di far diminuire i casi, perché varianti come questa che ha un indice di trasmissione intorno al 15 non le ferma nessuno, non ci sono misure di distanziamento in grado di riportare i casi a zero“.