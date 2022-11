Arezzo: Sorellaggi, Gemellaggi, Cittadinaggi

Le istituzioni, tra le numerose attività di para-salotto di cui si incipriano, hanno quella dei Sorellaggi/Sister City – in quanto città è femminile -, dei Gemellaggi, e delle Cittadinanze Onorarie.

Arezzo ha fatto accordo di Sister City con Burbank, in California.

Anni fa ci facemmo un’altra sorella, Norman in Oklahoma, pure nostra Sister City.

Per non mandare in confusione gli Aretini tra Gemellaggi e Sister City – Città Sorella – occorre fare qualche pulizia terminologica. L’Italia degli Sms, e del cellulare per ogni Butta-Giù-La-Pasta-Che-Arrivo, poco cura l’uso delle parole, le istituzioni anche.

I molto usati Gemellaggi – secondo un uso internazionale – in realtà sarebbero tutti errati, perché tale termine presupporrebbe che le due città siano geograficamente contigue, e non sia un “volemose bene a distanza”. Potrebbe essere il caso di Buda e Pest, oppure l’interland milanese è coperto da nuove realtà di nuovi Comuni che si chiamano “Cavaria con Premezzo” o “Jerago con Orago”. Sono talmente gemelle che talvolta si uniscono in una.

In sala parto non si è mai visto nascere gemelli in ospedali differenti.

Le Sister City invece è proprio il caso di città che a distanza decidono di avere interessi comuni.

Altro capitolo similare è quello delle Cittadinanze Onorarie che si esplicano in un solo momento giocato in casa con la consegna di oggetti, ed a seguire l’immancabile buffet.

Tutte queste attività di Pubbliche Relazioni finiscono in Italia il 99% dei casi 10 minuti dopo che è stato sparecchiato l’ultimo buffet. Costi, cerimonie, frasi retoriche guardando il cielo, abbracci come se ci conoscessimo da una vita, tutto dopo una peregrinazione reciproca di rappresentanze di varie persone istituzionali di qualche giorno nei due luoghi. Turismo istituzionale.

Dopo di che l’unico business attivato – oltre che quello incassato dal catering per la cerimonia – è quello del produttore del cartello che è apposto sotto quello che indica il limite territoriale della città.

Aziende, comuni cittadini, studenti sanno niente di queste parentele acquisite perché tutto è racchiuso in bomboniere di parole delle cerimonie e dei comunicati stampa.

Sarebbe meglio destinare quei soldi alle famiglie povere della città.

Domando agli Aretini. Qualcuno si era accorto della presenza degli studenti dell’Oklahoma ad Arezzo che spinse al Sisteraggio con Norman? L’accordo che fu siglato circa 10 anni fa era pieno di grandi buone intenzioni in vari settori.

Successo qualcosa?

Niente di percettibile.

Anzi riguardo a quella su Norman vi fu una indagine della Procura per un non chiaro giro immobiliare in cui era coinvolto uno dei “gitanti istituzionali” nostrali. Sembra che il rettore di quella università fu chiamato a testimoniare in Italia.

Dal Sisteraggio allo Sputtanaggio.

Ho messo nell’elenco delle Pubbliche Relazioni anche le Cittadinanze Onorarie, perché a mio parere dovrebbero essere trattate con la solita ottica.

Anche qui il termine Pubbliche Relazioni è errato perché troppo leggero.

Queste attività dovrebbero essere curate come azioni di sviluppo economico della Città. Per cui seguite da un ufficio Sviluppo Economico che, dopo aver studiato prima attentamente con chi imparentarsi, ne segue la reale connessione con la Città.

Quest’ultima fase in Italia non esiste MAI.

Male che vada a Burbank – che io conosco – vi è Disneyland.

Andremo tutti lì a cercare Sorrisi in un Mare di Dolori.

Tra tanta confusione preferisco la Sorella in Delicatezza di Antony HEGARTY con Franco BATTIATO.

YOU ARE MY SISTER,

all’arena di Verona nel 2013.

Piero ROSSI

Aretino Turista ad Arezzo,

itAlien Immigrato in Italia

Il giornalismo è scrivere ciò che qualcun altro non vuole che sia scritto.

Tutto il resto sono pubbliche relazioni.

George Orwell