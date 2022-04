Bufale nei talk show? Corrado Formigli chiede scusa ai telespettatori

di Stefano Pezzola

Piazzapulita chiede scusa ai propri telespettatori.

Il talk show di LA7 condotto da Corrado Formigli ha dovuto ammettere pubblicamente una propria clamorosa bufala.

L’acciaieria Azovstal è diventata per una sera un gioco da tavolo.

Il miracolo del giornalismo nostrano che nella corsa dietro le notizie costruisce bufale televisive.

Del resto da giorni lo scenario di guerra principale in Ucraina era diventata l’acciaieria di Mariupol, un gigantesco impianto siderurgico affacciato sul mar d’Azov utilizzato come ultima roccaforte di resistenza da parte del battaglione Azov.

Ed era necessario inseguire degli scoop.

Lo stabilimento è stato allora presentato come un vero e proprio bunker, oltre undici chilometri di altiforni, edifici e soprattutto cunicoli sotterranei costruiti in epoca sovietica anche per resistere a eventuali attacchi nucleari.

E per rendere l’idea che cosa c’è di meglio di un grafico stile Porta a Porta che evidenzi il sistema di questi tunnel sotterranei?

Peccato che l’immagine utilizzata per descrivere la struttura dell’acciaieria Azovstal sia tratta da un gioco da tavola dal nome Blackout.

L’immagine, datata 2015, è reperibile sul web.

È infatti all’interno di una pagina Kickstarter, la piattaforma di crowdfunding, dove l’autore del gioco, Richard T. Broadwater, aveva tentato di raccoglie i fondi necessari allo sviluppo del suo progetto.

Un piano che tra l’altro non è andato a buon fine perché l’autore è riuscito a raccogliere soltanto 14 mila dei 50 mila dollari necessari per la produzione gioco.

Chissà se adesso LA7 riconoscerà le royalties a Richard T. Broadwater?