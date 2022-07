Cala il sipario sulla prima parte di 𝑲𝒊𝒍𝒐𝒘𝒂𝒕𝒕 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 che si è svolta a Sansepolcro

Spettacoli, convegni, approfondimenti, tanti momenti per godere appieno di performance di artisti contemporanei provenienti da tutta Italia e dall’estero che hanno portato nella cittΓ di Piero della Francesca il proprio talento messo in risalto dalla sempre magistrale organizzazione di Capotrave/Kilowatt.

Con un dolce con 20 candeline tanti sorrisi e qualche bollicina si Γ¨ conclusa la parentesi borghese della manifestazione che ora si sposterΓ a Cortona per proseguire con il calendario degli eventi.

L’amministrazione comunale si complimenta per il successo dell’evento giunto alla sua 20^ edizione e ringrazia i direttori artistici e fondatori Lucia Franchi e Luca Ricci per la piena collaborazione con tutte le realtΓ coinvolte e per l’approccio sempre cortese con l’amministrazione comunale.

In quella che Γ¨ non solo una manifestazione artistica, ma anche uno scambio di cultura e culture Γ¨ stato possibile in piena armonia accendere i riflettori su palcoscenici inediti e argomenti che inducono a riflettere, il tutto grazie alla sensibilitΓ degli organizzatori che hanno saputo approcciarsi con rispetto ad ogni persona, ente, associazione protagonista degli eventi, davanti e dietro le quinte.