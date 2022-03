Che cosa dicono i documenti riservati di Pfizer BioNTech

di Stefano Pezzola

La tabella 5) di cui sopra si trova a pagina 11 del documento riservato di Pfizer BionTEch consegnato alla Food & Drug Administration al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco/vaccino sperimentale denominato Comirnaty.

QUI (Pfizer-Cumulative-Analysis-of-Post-authorization-Adverse-Event-Reports) è possibile scaricare il documento dal titolo “Comulative Analysis of post-authorization adverse event report of PF-07302048 (BNT162B2)”.

Si tratta di un documento inserito tra le 10mila pagine rilasciate da FDA a seguito dispositivo del Tribunale del Texas che obbliga i produttori Pfizer e BioNTech a rendere pubblica tutta la documentazione sino ad oggi secretata inerente il percorso di autorizzazione alla commercializzazione del farmaco/vaccino Comirnaty.

Nella tabella in oggetto Pfizer sulla sinistra evidenzia un “rischio potenziale importante”.

Questo rischio riguarda la malattia associata al vaccino (VAED), inclusa la malattia riproduttiva potenziata associata al vaccino (VAERD).

Che cosa significa ovvero che cosa ammettono i produttori di Comirnaty?

Semplicemente la potenziale pericolosità di una vaccinazione in un soggetto che abbia già contratto il virus SARS COV-2.

Considerando che questo documento è stato approvato dalla Food & Drug Administration in data 30 aprile 2021 sulla base dei dati sulle reazioni avverse al 28 febbraio 2021, la questione credo dovrebbe interessare anche i più agguerriti difensori di questa scellerata campagna vaccinale.

Due sono le ipotesi: le organizzazioni delegate al controllo dei prodotti farmaceutici non leggono e analizzano i documenti presentati da Big Pharma oppure sono coscientemente complici del più grande e vile esperimento scientifico mai condotto sino ad oggi, sulla pelle delle persone chiaramente.

“La fattibilità di condurre tale analisi sarà rivalutata su base continuativa man mano che i dati sul virus crescono e i dati sulla sicurezza del vaccino continuano ad accumularsi”.

Siete dei Miserabili!

Il farmaco è stato inoculato nel nostro paese dal 27 dicembre 2020 e Pfizer ammette il 28 febbraio 2021 di non avere idea se le sue iniezioni causano VAED e che lo sapranno solo una volta che avranno raccolto più dati?

Soltanto in Inghilterra Pfizer conferma di aver rilevato 138 casi in due mesi di reazioni avverse gravi su pazienti che avevano marcatori di malattia potenziata associata al vaccino ovvero cittadini che senza nessuna anamnesi e controllo medico sono stati chiamati a vaccinarsi pur avendo già contratto la malattia e quindi aver sviluppato una immunità naturale.

Pfizer conclude confermando che “in questa revisione dei soggetti con COVID-19 dopo la vaccinazione, sulla base delle prove attuali, VAED / VAERD rimane un rischio per il vaccino. La sorveglianza continuerà”.

Rischio – aggiungo io – limitato ai pazienti che nel nostro Paese hanno ricevuto in quel periodo il vaccino Comirnaty con numero seriale che finiva con il 2), che quindi molto probabilmente hanno effettivamente ricevuto il farmaco mRNA.

Per i fortunati che invece hanno ricevuto la fialetta con numero seriale che finiva con il numero 1), beh state sereni, il trial di livello 3 prevedeva uno studio in doppio cieco con placebo e quindi molto probabilmente siete i fortunati destinatari di una sostanza priva di principi attivi.

Sta di fatto che non ci sono piu’ parole per definire questa vile campagna di vaccinazione priva di qualsivoglia base scientifica.

Una campagna vaccinale che è divenuta criminale nel momento in cui sono stati coinvolti anche i bambini.

Se la malattia Covid-19 associata al vaccino porta al potenziamento anticorpo-dipendente risultando pure pericoloso nonché stupida a livello clinico, qualcuno può per favore spiegare a tutti gli italiani che a tutt’oggi stanno dalla parte di vaccini e green pass cosa sta realmente accadendo?