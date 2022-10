Che cosa è accaduto a Doug Brignole?

di Stefano Pezzola

Doug Brignole è un bodybuilder americano molto popolare e appassionato di fitness.

Già Mr. California, è famoso come Mr. American e Mr. Universo.

Brignole è stato anche docente, autore, conduttore televisivo di fitness, personal trainer ed ex proprietario di palestra.

Ha iniziato il bodybuilding competitivo nel 1976 quando aveva solo 16 anni.

La sua carriera ha attraversato quattro decenni nel settore del bodybuilding.

Brignole ha vinto numerosi titoli nel corso della sua prolifica carriera, tra cui Mr. America e Mr. Universo della AAU nel 1986.



Doug Brignole è morto improvvisamente giovedì scorso.

I tributi si stanno moltiplicando sulle piattaforme dei social media dopo che la notizia della sua morte è diventata virale.

I fan sono scioccati dalla morte improvvisa della famosa icona del bodybuilding e maniaco del fitness, a 62 anni ancora in perfetta forma fisica.

#maloreimprovviso

Molti fan stanno pubblicando un vecchio post di Doug Brignole quando il 4 aprile 2021 con molto garbo e senza nessuna polemica scriveva: “Chi crede che i vaccini uccidano, mi può usare come test. Se muoio, avevate ragione, altrimenti dovrete ammettere di esservi sbagliati e di essere stati fuorviati“.

Anche i giornali sportivi si interrogano sulle prime pagine su cosa sia realmente accaduto a questo grande campione e sportivo:

https://www.sportskeeda.com/pop-culture/news-what-happened-doug-brignole-tributes-pour-bodybuilder-fitness-author-dies-aged-62

“Il dubbio è una passerella che trema fra l’errore e la verità“.

#nessunacorrelazione?