Che tristezza i tuffi carpiati con avvitamento rovesciato degli sbufalatori di professione!

di Stefano Pezzola

Durante gli ultimi due anni ho riempito un hard disk di screenshot, immagini, video ed articoli, nel timore che qualcuno potesse rimuoverli, diciamo “accidentalmente”, dal web.

Ecco allora che mi torna alla mente che cosa scriveva l’Ufficio Stampa dell’Istituto Superiore di Sanità riguardo il vaccino Covid-19 nel mese di luglio 2021.

“Il vaccino protegge da infezioni, ricoveri e decessi fino al 100%“.

Che cosa risponde invece Janine Small, presidente dei mercati internazionali di Pfizer, alla precisa domanda posta dall’eurodeputato Rob Roos se “Pfizer avesse testato la capacità del vaccino Covid di bloccare la trasmissione del virus prima di metterlo sul mercato?”.

Semplicemente risponde: “no, non l’abbiamo testato, dovevamo muoverci alla velocità della scienza per capire cosa succedeva“.

Sono contro il GreenPass ed ogni obbligo vaccinale, sono a favore di tutte le libertà e diritti delle persone e soprattutto per la verità sempre, ed oggi mi chiedo ad alta voce, a proposito del vaccino Covid-19, che cosa abbiano da aggiungere i vari Enrico “Chicco” Mentana, David Puente, Juanna Pili, Roberto Burioni e cazzari vari.

Sarei inoltre interessato a conoscere la spiegazione di questi esperti sbufalatori in merito al fatto che nel nostro Paese continuiamo a registrare mortalità in eccesso rispetto al quadriennio 2016-2019.

L’epidemia dei malori improvvisi mi sa che è molto più che una percezione.

#MaloreImprovviso

Non era mai successo.

Colpa del caldo?

Della troppa pizza?

Dei videogiochi?

O semplicemente della lettura del quotidiano Open e della visione della trasmissione Che Tempo che Fa?

Intanto il vicedirettore e responsabile fact checking di Open, David Puente, effettua il consueto tuffo carpiato con avvitamento rovesciato per negare pure l’evidenza.

Perchè adesso la narrazione dominante si è spostata su un nuovo mantra: “in un mondo ideale tutti i vaccini indurrebbero l’immunità sterilizzante. In realtà estremamente difficile produrre vaccini che fermino del tutto l’infezione del virus“.

Pensa invece che nel mio mondo ideale dopo la dichiarazione/rivelazione di Pfizer come minimo chi ha sostenuto il green pass e gli obblighi vaccinali dovrebbe:

– se è un politico lasciare la politica ;

– se è un giornalista smettere di scrivere;

– se è un medico ritirarsi a vita privata.

Ma forse è soltanto un diverso punto di vista di un sognatore.

Altresì mi pare opportuno far ascoltare agli smemorati fact checker nostrani – quelli per intenderci che pagati da Mark Zuckerberg hanno potuto decidere negli ultimi due anni quali notizie erano da considerare vere e quali false – le parole dell’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, pronunciate in occasione del suo intervento al World Economic Forum il 25 maggio 2022.

“I vaccini non proteggono soltanto se stessi, ma proteggono la società, proteggono colore che ami“.

“Mi contraddico? Ebbene si, mi contraddico. Sono vasto, contengo moltitudini” ci ricorda Walt Whitman.

Insomma, non mi è davvero chiaro a questo punto, ma il farmaco/vaccino mRNA di Pfizer blocca la trasmissione del virus Sars Cov-2 oppure no?