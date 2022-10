Christine Anderson: “non inietterò una sostanza velenosa nel mio corpo, punto e basta”

di Stefano Pezzola

Christine Anderson (classe 1968) è una politica tedesca, europarlamentare nella IX Legislatura.

Al Parlamento Europeo è membro della Commissione per la cultura e l’istruzione, la Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere e la Commissione Speciale sull’intelligenza artificiale nell’era digitale, nonché membro sostituto della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatore.

Ha vissuto sei anni negli Stati Uniti, dove ha studiato economia e ha lavorato per una società commerciale statunitense.

Durante la conferenza stampa del 19 ottobre 2022 sulle nuove rivelazioni da parte del presidente marketing internazionale di Pfizer in merito alla mancanza di trial che dimostrino l’efficacia del farmaco/vaccino mRNA Covid-19 denominato Comirnaty, ha usato parole chiare e inconfutabili.

Suggerisco di ascoltare il video di cui sotto completo di sottotitoli in italiano.

In fondo le cose possono essere complesse, ma la verità è sempre unica.