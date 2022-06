Coincidenze? A proposito del vaccino contro il vaiolo delle scimmie

di Stefano Pezzola

Il Ministero della Salute si sta preparando ad una nuova campagna vaccinale di massa contro il vaiolo delle scimmie?

Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità per il momento stanno revisionando la descrizione dell’antivaioloso, chiaramente facendo scomparire con un colpo di bianchetto alcune frasi non ritenute importanti.

Per fortuna è possibile verificare la cronologia dei web site sull’archivio digitale Wayback Machine e quindi le informazioni che l’Istituto Superiore di Sanità forniva fino a tre mesi fa sono ancora disponibili.

Guardiamo assieme le frasi non ritenute dall’ISS importanti e non meritevoli di essere comunicate ai cittadini (evidenziato in giallo le frasi cancellate).

Descrizione del vaccino fino al 20 maggio 2022

Descrizione del vaccino dal 26 maggio 2022



