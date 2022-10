“Con il fuoco di Sant’Antonio non si scherza”: nuova campagna vaccinale tra spot radiofonici e televisivi

di Stefano Pezzola

“Chiedi al Tuo medico se puoi vaccinarti, con il fuoco di Sant’Antonio non si scherza“.

Stiamo assistendo ad una nuova campagna di comunicazione “sociale” sull’herpes zoster (il cosiddetto Fuoco di Sant’Antonio) fatta di spot radiofonici e spot video in tutte le televisioni locali.

Una campagna di comunicazione martellante.

A fine dicembre arriverà anche sui canali RAI con l’hushtag MiVaccinoNonMiAccendo.

Due vigili del fuoco salgono di corsa le scale di un edificio in fiamme fino a raggiungere l’appartamento di un anziano inquilino.

La voce fuori campo ribadisce: “c‘è un fuoco che non dovrebbe mai accendersi. C’è un solo modo per impedire che scoppi dentro di te. Vaccinati anche contro il Fuoco di Sant’Antonio o Herbes Zooster“.

Vaccinati anche…..

Quello che non si dice, però, è che decine di studi rilevano un significativo aumento dei casi di Fuoco di Sant’Antonio dopo il vaccino Covid-19.

Per approfondire puoi leggere:

Journal of Cutaneous Immunology and Allergy: c’è correlazione tra vaccinazione Covid-19 e Herpes Zoster?

Un recente studio pubblicato a luglio su European Journal of Internal Medicine dal titolo “Riattivazione del virus della varicella-zoster a seguito di vaccinazione o infezione da coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” conferma che il fenomeno di riattivazione del virus dell’herpes zoster è rilevante e segnala 179 casi dopo il vaccino covid (vedi link sotto):

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35931613/

Un altro studio pubblicato a marzo su Metabolism Open dal titolo “Herpes zoster dopo la vaccinazione COVID-19 in un immunocompetente e vaccinato per l’herpes zoster adulto: un evento correlato a due vaccini?” segnala casi di herpes zoster in adulti sani vaccinati da poco per il covid (vedi link sotto):

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35169692/

Nell’abstract dello studio si legge: “La riattivazione del virus varicella-zoster (VZV) è stata segnalata dopo la somministrazione di diversi vaccini contro SARS-CoV-2, anche tra individui senza stati immunosoppressivi noti. Qui, descriviamo per la prima volta un caso di herpes zoster dopo la vaccinazione con mRNA contro SARS-CoV-2 in un adulto immunocompetente di 53 anni senza comorbidità note, che era stato precedentemente vaccinato con un vaccino zoster vivo attenuato. Il fatto che il paziente non avesse una storia di varicella ed era stato testato sieronegativo per l’herpes zoster prima dell’immunizzazione con il vaccino zoster vivo attenuato contribuisce ulteriormente a fornire dati preziosi per questi casi insoliti. Occorre quindi un alto livello di vigilanza da parte dei medici riguardo a questa rara complicanza tra i destinatari dei vaccini COVID-19″.

Gli studi che attestano la correlazione tra farmaco/vaccino Covid-19 ed il Fuoco di Sant’Antonio sono decine, tutti peer reviewed.