di Stefano Pezzola

Il quotidiano tedesco Die Welt decide di pubblicare estratti da una biografia di imminente pubblicazione sul Presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj che rivela una “corruzione su scala internazionale” e ricorda che un film realizzato su questo argomento e dal titolo “Offshore 95” è stato censurato dalle trasmissioni alla fine del 2021 a Kiev.

Questo film descriveva l’immensa ricchezza accumulata da Zelens’kyj, quantificata secondo i dati dei Panama Papers tra 850 milioni e 1,3 miliardi di dollari.

Il quotidiano tedesco ha titolato “Conti offshore e Wagnergate, gli affari segreti del presidente Zelens’kyj”.

L’inchiesta condotta da due giornalisti che rivelano quale guerra fosse in atto in Ucraina già nell’estate prima dell’invasione di Putin.

Uno scandalo in particolare mette a nudo il presidente eroe.

Il film Offshore 95 avrebbe dovuto essere presentato in anteprima al teatro Little Opera di Kiev il 3 ottobre 2021.

Un docufilm basato sui Pandora Papers, oltre undici milioni di documenti trapelati da fornitori di servizi finanziari.

L’International Network of Investigative Journalists ha iniziato a pubblicare rivelazioni sui conti offshore di centinaia di funzionari governativi in ​​tutto il mondo, inclusi 35 leader politici.

Nei 2,9 terabyte di informazioni riservate, Volodymyr Zelensky gioca un ruolo importante. In Offshore 95 i giornalisti investigativi ucraini riferiscono tutto questo.

Ma la premiere è stata cancellata all’ultimo minuto.

Il direttore del teatro ha chiamato qualche ora prima i giornalisti per dire loro: “non proietteremo il film sul presidente”.

Il film è adesso disponibile al seguente link con i sottotitoli in inglese:

Il problema è che i tre quarti delle persone non hanno memoria, uno su due sono ingenui e molti decidono di non preoccuparsi e di non pensare, è troppo faticoso.

“La politica è il mezzo per gli uomini senza principi per dirigere gli uomini senza memoria”, affermava infatti Voltaire.

Fonte:

https://www.welt.de/kultur/plus240130237/Selenskyj-Offshore-Konten-und-Wagnergate-geheime-Geschaefte-des-Praesidenten.html