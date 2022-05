Covid-19: ancora sul Paradosso di Simpson

di Stefano Pezzola

“Le masse non hanno mai avuto sete di verità. Chi può fornire loro illusioni diviene facilmente il loro comandante“.

E’ stato pubblicato il nuovo Report Esteso dall’Istituto Superiore di Sanità denominato “Covid-19: Sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale” aggiornato al 20 maggio 2022 scaricabile in versione integrale in formato pdf al seguente link (Report Esteso 20 maggio 2022).

“La propaganda si rivolge alle emozioni più che alla ragione“.

Proviamo giusto per pochi minuti – il tempo di giungere alla conclusione delle mie sintetiche righe – a riflettere con serenità e obbiettività, rammentando a tutti i lettori che lo scopo manifesto della propaganda è la persuasione e non certo raccontare i fatti.

La propaganda degli ultimi mesi ha assunto il nome evocativo di una simpatica sitcom animata statunitense, Simpson.

Tutti i dati inequivocabili e incontrovertibili forniti dall’Istituto Superiore di Sanità che ormai da moltissimi mesi vanno contro alla narrazione dominante sull’efficacia dei farmaci mRNA, trovano i media nazionale impegnati settimanalmente in tuffi doppi carpiati finalizzati a giustificare tutto con due parole: Paradosso di Simpson.



E allora per la serie “Te lo do io il Paradosso di Simpson” – parafrasando una trasmissione televisiva di Beppe Grillo di molti anni fa – vediamoli questi dati e cerchiamo di renderli ancora piu’ chiari e leggibili.

Non Vaccinati al 30.4.2022: 6.898.473

Vaccinati con ciclo completo e dose booster/aggiuntiva al 30.4.2022: 39.168.158

Contagi tra i non vaccinati al 15.5.2022: 185.669

Contagi tra i vaccinati con ciclo completo e dose booster/aggiuntiva al 15.5.2022: 1.006.232



Non Vaccinati al 16.4.2022: 6.915.571

Vaccinati con ciclo completo e dose booster/aggiuntiva al 16.4.2022: 38.875.112

Ospedalizzazioni tra i non vaccinati all’1.5.2022: 3.077

Ospedalizzazioni tra i vaccinati con ciclo completo e dose booster/aggiuntiva all’1.5.2022: 14.191

Ricoveri in Terapia Intensiva tra i non vaccinati all’1.5.2022: 176

Ricoveri in Terapia Intensiva tra i vaccinati con ciclo completo e dose booster/aggiuntiva all’1.5.2022: 590



Non Vaccinati al 9.4.2022: 6.928.347

Vaccinati con ciclo completo e dose booster/aggiuntiva al 9.4.2022: 38.667.218

Decessi tra i non vaccinati al 24.4.2022: 649

Decessi tra i vaccinati con ciclo completo e dose booster/aggiuntiva al 24.4.2022: 2.187

“La propaganda è in democrazia ciò che il randello è in uno stato totalitario“.

Che cosa ci dicono i dati di cui sopra?

Chi ha ricevuto la terza dose si infetta molto di più di chi si è vaccinato solo con due dosi da oltre quattro mesi: gli italiani con booster si contagiano di più anche dei non vaccinati.

Chi ha ricevuto la terza dose finisce in ospedale di più di chi si è vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi.

Chi ha ricevuto la terza dose finisce in terapia intensiva di più di chi si è vaccinato con due dosi, indipendentemente dal fatto che esse siano state somministrate da oltre o da meno di 120 giorni.

Qualcosa non sta funzionando?

Forse, ma per favore non chiedetelo piu’ a Simpson.