Covid-19: causa federale intentata il 3 marzo nello stato dello Utah contro il Presidente Biden

“È tempo di chiedere ai nostri funzionari statali di nominare procuratori speciali per indagare sul comportamento criminale del nostro governo. Insieme ci batteremo per difenderemo l’umanità”.

“Il dr. Anthony Fauci, il dr. Gao Fu (China CDC) e il dr. Cristopher Elias (Bill and Melinda Gates Foundation) hanno cospirato per commettere atti di terrorismo sulla popolazione globale, compresi i cittadini degli Stati Uniti”.

Non lo afferma certamente il sottoscritto ma i redattori del documento di cui al seguente link (The Fauci Dossier).

Il promotore della approfondita ricerca dal titolo “The Fauci Dossier” si chiama David Martin ed è uno degli esperti più riconosciuti in brevetti biomedici, proliferazione di armi biologiche e leggi che regolano tali attività illegali in America.

Ha testimoniato numerose volte davanti al Congresso degli Stati Uniti ed è il portavoce di un’organizzazione che svolge questo tipo di lavoro in modo professionale.



Chi è quindi il dottor Martin?

E’ innanzitutto il CEO fondatore di M∙CAM Inc. M∙CAM, leader internazionale nella gestione del rischio finanziario basata sulla proprietà intellettuale.

Dalla verifica della qualità dei brevetti per i governi e gli uffici brevetti, alla fornitura di sistemi e soluzioni attuariali all’avanguardia per la gestione del rischio alle più grandi banche e compagnie assicurative, M∙CAM ha stabilito uno standard globale nella valutazione e gestione della qualità dei brevetti e della validità commerciale.

Portavoce della responsabilità globale della proprietà intellettuale e della riforma della qualità, il Dr. Martin ha lavorato a stretto contatto con il Congresso degli Stati Uniti, numerose agenzie di regolamentazione del commercio e della finanza negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, nel sostenere e implementare infrastrutture per supportare la crescente dipendenza dai diritti di proprietà nelle transazioni commerciali.

M∙CAM ha sostenuto la modernizzazione della proprietà intellettuale, delle leggi fiscali e contabili attraverso il suo lavoro con agenzie di supervisione e responsabili politici.

Il Dr. Martin ha fondato molte società e organizzazioni a scopo di lucro e senza scopo di lucro e fa parte di diversi consigli di amministrazione.

È stato il CEO fondatore di Mosaic Technologies Inc., una società che ha sviluppato e commercializzato tecnologie avanzate di linguistica computazionale, tecnologie di compressione e crittografia dei dati dinamici, tecnologia di trasmissione di campi elettrici, diagnostica medica e tecnologia stealth/anecoica.

È stato uno dei membri fondatori del Japan’s Institute for Interface Science & Technology.

Ha fondato ed è stato Direttore Esecutivo del Charlottesville Venture Group.

È stato infine membro del consiglio di amministrazione del Research Institute for Small and Emerging Business (Washington DC), dell’Academy for Augmenting Grassroots Technological Innovations (India), dell’IST (Giappone) e della Charlottesville Regional Chamber of Commerce (Virginia).

In qualità di ex assistente professore presso la School of Medicine dell’Università della Virginia, il Dr. Martin ha fondato la prima società interamente controllata, a scopo di lucro, di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico dell’Università.

Impegnata nel trasferimento tecnologico nazionale e internazionale, nella ricerca clinica e nel finanziamento, questa azienda ha aperto la strada a nuove tecniche di gestione dell’innovazione che sono diventate standard del settore.

Nel 1999, il Dr. Martin è stato nominato dal Governatore del Commonwealth della Virginia per far parte della Commissione Congiunta su Tecnologia e Scienza e ha servito l’Assemblea Generale e il Centro per la Tecnologia Innovativa della Virginia in numerose occasioni.



Oggi il dr. David Martin ricorda come i tribunali americani stiano lentamente facendo luce sui crimini compiuti dall’amministrazione Biden contro le libertà dei cittadini.

“Hanno imposto un siero sperimentale che non immunizza spacciandolo per vaccino” ha dichiarato.

Con la causa federale intentata il 3 marzo nello stato dello Utah contro Joe Biden, il direttore della Salute e dei Servizi Umani, i direttori di Medicare e Medicaid ed i direttori del mandato dei Centers for Medicare and Medicaid Services, hanno presentato prove inconfutabili che “il corpo è diventato una fabbrica di armi biologiche, producendo la proteina spike, un agente patogeno programmato con sequenze genetiche derivate da SARS-CoV-2: una tossina nota nell’elenco delle armi biologiche programmate nel codice degli Stati Uniti. L’iniezione non stimola alcuna immunità al SARS-CoV-2. Nel migliore dei casi si sta ottenendo l’immunità alla prima variazione della prima proteina spike simulata al computer che si pensava fosse inizialmente associata a SARS-CoV-2. L’unica cosa a cui si sarebbe potuto affermare di ottenere l’immunità era il primo frammento di proteina spike del primo modello”.



“Con la causa intendiamo affermare in modo molto specifico che l’uso del termine vaccinazione era inteso fin dall’inizio per fuorviare la percezione dei cittadini. Aveva lo scopo di confondere. Aveva lo scopo di costruire un’aspettativa che non poteva essere soddisfatta. Il fine della causa intentata è quello di ottenere le condanne penali di tutti gli autori di questo crimine contro l’umanità, facendo in modo che lo scudo di immunità nei confronti dei produttori venga annullato. Tutte le lesioni e tutte le morti causate da queste iniezioni chiamano alle loro responsabilità civili e penali i produttori, in special modo Pfizer BioNTech” ha dichiarato il dr. David Martin.

Per approfondire è possibile visitare il seguente sito: https://www.prosecutenow.com

Al seguente link è invece possibile scaricare il testo della causa (Causa United States of America).