Covid-19: e se la colpa fosse soltanto….

di Stefano Pezzola

Ci raccontano che i non vaccinati sono meno del 10% della popolazione, e che però occupano tutte le terapie intensive degli ospedali italiani: praticamente sono tutti pressoché ricoverati.

Adesso ci raccontano che hanno numeri e potere per svuotare alberghi e Bed & Breakfast, pur essendo tutti in terapia intensiva, in pochissimi in circolazione e privi della infame tessera verde per accedervi.

Ci raccontano poi che stanno facendo fallire bar e ristoranti, vuoti e privi di clientela abituale ed anche in questo caso mi chiedo se essendo tutti ricoverati in terapia intensiva, nessuno in circolazione e privi del super [email protected]@n pass come facciano!

Ci raccontano infine – contrariamente a tutti gli studi clinici e scientifici pubblicati – che hanno il potere di contagiare e far ammalare il rimanente 90% della popolazione plurivaccinata con il siero benedetto: ed anche in questo caso mi chiedo se sono tutti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani o pressoché isolati in casa poiché privi del lasciapassare verde, come facciano a veicolare il virus!

Ma se proprio fosse così, il restante 90% della popolazione che dicono essere plurivaccinata e pertanto sana, protetta o poco incline ad ammalarsi, dove si è nascosta?

Onde per cui accendi il cervello e prova a riflettere spengendo la televisione.

Gli ultimi 24 mesi di reclusione non sono stati causati da un virus chiamato SARS COV-2 e neppure i fallimenti nelle iniziative sanitarie a tutela della salute pubblica sono responsabilità dei non vaccinati.

C’è un solo ed esclusivo responsabile.

Le scelte scellerate, vergognose, discriminatorie del governo dei migliori hanno condotto il Paese in questa condizione di divisione sociale e crisi economica.

Costruire un mondo diverso e migliore, inclusivo e accogliente è responsabilità di ciascuno di noi, vaccinati e non.

Abbiamo delegato scelte fondamentali che hanno a che fare con le nostre vite alle persone sbagliate che non hanno la minima intenzione di fermarsi.

Il loro progetto criminale deve andare avanti, con o senza l’approvazione dei cittadini, in spregio della Democrazia, della Costituzione e della Libertà.

Tienilo bene a mente quando punti il dito soltanto su un vaccinato o un non vaccinato, perché stai soltanto facendo il loro gioco!