Covid-19: non possiamo vaccinare il pianeta ogni sei mesi

di Stefano Pezzola

Il maggior esperto di vaccini di Oxford avverte che inoculare booster non è sostenibile ed afferma che il quarto vaccino contro il Covid non dovrà essere autorizzato fino a quando non ci saranno prove concrete sull’efficacia e sui rischi.

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10366875/Leading-Oxford-vaccine-expert-warns-giving-regular-boosters-not-sustainable.html

“La Gran Bretagna non deve iniziare ad inoculare la quarta dose di vaccino contro il Covid fino a quando non ci saranno prove”, ha affermato uno dei massimi esperti del paese.

Sir Andrew Pollard, presidente del Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) ha ribadito che la somministrazione di vaccini di richiamo a tutti ogni sei mesi non è sostenibile.

Ha ricordato che le future iniziative di immunizzazione dovranno mirare ai più vulnerabili e non a tutta la popolazione.

Israele ha già approvato la quarta dose per gli over 60, mentre i funzionari sanitari tedeschi hanno avvertito che sarà necessario un secondo booster per gestire Omicron.

Il mese scorso il Regno Unito ha ordinato 114 milioni di dosi in più di Pfizer e Moderna per i prossimi due anni ma non è ancora chiaro come verranno utilizzate.

“Il futuro deve concentrarsi sui più vulnerabili e rendere loro disponibili booster o trattamenti per proteggerli. Sappiamo che le persone hanno forti anticorpi per alcuni mesi dopo il terzo vaccino, ma sono necessari più dati per valutare se, quando e con quale frequenza coloro che sono vulnerabili avranno bisogno di dosi aggiuntive” ha affermato.

Non possiamo vaccinare il pianeta ogni quattro-sei mesi.

Sir Andrew è stato il capo investigatore degli studi sui vaccini Oxford Covid e direttore dell’Oxford Vaccine Group.

Ha espresso ottimismo per il futuro, anche se la variante Omicron continua a contagiare il Regno Unito.

“Il peggio è assolutamente alle spalle. Dobbiamo solo superare l’inverno”, ha detto in occasione dell’intervista al Daily Telegraph.

Per quanto riguarda l’attuale gestione della crisi di Omicron da parte di Boris Johnson, con le sue restrizioni relativamente leggere in tutta l’Inghilterra, ha affermato: “Sembra davvero funzionare finora. Il sistema non sta crollando. Ma è finemente equilibrato”.

Da quando è stata iniettata la prima dose del vaccino a Brian Pinker, 82 anni, un paziente in dialisi a Oxford, sono state somministrate 9 miliardi di dosi di vaccino Covid in tutto il mondo.

Nella sola Gran Bretagna, il 90% degli over 12 ha ricevuto il primo vaccino e oltre l’80% ha ricevuto due dosi, mentre sono stati somministrati 33 milioni di richiami.

“Quando apriremo, ci sarà un periodo con un aumento delle infezioni, motivo per cui l’inverno non è probabilmente il periodo migliore. Ma questa è una decisione dei responsabili politici, non degli scienziati” ha concluso.

Il nostro approccio deve cambiare, non possiamo fare affidamento incondizionatamente su vaccini e booster.

Alcuni esperti hanno avvertito che gli Stati Uniti, il Regno Unito e altre importanti economie potrebbero essere sull’orlo della vaccinazione eccessiva delle persone nella lotta contro il Covid.

I funzionari israeliani hanno già iniziato le inoculazioni delle quarte dosi di richiamo, il che significa che sia Stati Uniti che Regno Unito alla fine dovranno affrontare forti pressioni politiche internazionali per seguire questo esempio, anche se entrambe hanno insistito sul fatto che non ci sono ancora evidenze scientifiche per somministrare la quarta dose.

E gli scienziati sostengono che richiamare vaccini ogni tre o quattro mesi è semplicemente non fattibile e potrebbe anche non essere necessario a causa di Omicron che alcuni ritengono accelererà il processo di endemicità.

Molti esperti affermano che i benefici dei booster sono minimi perché il loro scopo principale – prevenire decessi e ricoveri – è appena diminuito dopo un anno di fronte alle varianti Covid, il che significa in effetti che i booster stanno aggiungendo a un’immunità insignificante.

Secondo Sir Andrew l’idea quindi di una quarta dose a livello globale è a dir poco insensata. Ciò significa che non avremo bisogno di vaccini aggiornati ogni anno bensì dati certi e solidi studi scientifici per prendere finalmente decisioni sensate.

E nel nostro Paese?

Oggi Pregliasco parla già di quinta e sesta dose.

Del resto siamo sempre avanti!