Covid-19? Una bieca e vile vendetta di narcisisti psicopatici nei confronti di chi ha fatto una scelta diversa

di Stefano Pezzola

E’ ormai evidente che la banda Draghi/Speranza/Lamorgese ed i loro complici stanno lavorando per mantenere il paese in un’eterna ed insensata emergenza, fingendo di allentare la morsa, ma in realtà tenendo tutti sotto scacco, anche coloro che sono fieri di mostrare l’infame tessera verde.

La macelleria sociale del regime è non solo crudele, ma inutile e senza ragione.

Pare essere una bieca e vile vendetta di narcisisti psicopatici nei confronti di chi ha fatto una scelta diversa.

In Italia le esenzioni sono una chimera, anche in casi eclatanti, nonostante gli eventi avversi che vengono regolarmente sottovalutati e taciuti dai media.

Quello che viene spacciato per antidoto, in realtà è perfettamente inutile per questo tipo di virus, che è già variato ben 80 volte ed è inefficace, ad esempio, contro la Omicron.

Ciononostante, la furia vaccinale del governo non diminuisce, anzi, prende sempre più forza, senza alcuna ragione scientifica: è pura repressione.

Resta poi un grande interrogativo sugli effettivi danni che questi farmaci possono provocare al cuore, visto che i dati di Israele indicano casi sospetti che però qui in Italia si preferisce ignorare.

I dati sulle vaccinazioni sotto i 5 anni, fra l’altro, sono così allarmanti che la Pfizer stessa ha dichiarato di recedere dal proposito di agire in tal senso, eppure Locatelli parla di inoculare anche i bambini in quella fascia di età.

Basta poi osservare i dati degli USA sui risultati della vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni per spaventarsi e rimanere attoniti.

Siamo nelle mani di pericolosi criminali che non seguono la scienza bensì vergognosi scopi politici che hanno come fine l’assoggettamento della popolazione.

Siamo veramente in pericolo, e non posso nemmeno dire chiaramente tutto per non incorrere nella scure della censura: se la gente conoscesse la verità, si ribellerebbe, ecco perché la verità, viene taciuta e nascosta.

La verità appunto.

Oggi desidero parlare di un tema molto controverso.

Ma prima è doverosa una premessa.

Klaus Schwab, fondatore e presidente del World Economic Forum, ha dichiarato in un’intervista con l’emittente svizzera RTS il 10 gennaio 2016 che “gli esseri umani avrebbero avuto presto un chip nel loro corpo per comunicare con il mondo esterno e per fondersi con il mondo digitale”.

Nella stessa intervista alla domanda fra quanti anni questo potrà accadere tutto questo ha risposto “certamente nei prossimi dieci anni, prima li indosseremo nei nostri vestiti e poi potremmo immaginare impiantati nel cervello o sulla nostra pelle”.

Entro 10 anni dall’intervista significa entro il 2026.

Klaus Schwab ideatore e promotore del Grande Reset e anche l’uomo che afferma che il Covid-19 è una rara e importante opportunità per ripensare e reinventare il nostro modo.

Una opportunità – si fa per dire – creata attraverso la costruzione della psico pandemia, essenzialmente un cavallo di Troia utilizzato per anticipare i piani di Klaus Schwab e della sua combriccola di amici finanzieri.

Quei microchip avrebbero coinciso con il Great Reset che aveva promesso di ottenere durante la pandemia di Covid-19, auspicando così l’avverarsi di una nuova comunicazione diretta tra il cervello ed il mondo digitale, una sorta di fusione del mondo fisico digitale e biologico.

Se non c’era un bisogno sanitario per prevenire una malattia con un tasso di mortalità dello 0,2% perché c’è stata e c’è tutt’oggi una tale insistenza sul fatto che tutti devono essere vaccinati con i nuovi farmaci mRNA di Pfizer?

Forse è il caso di iniziare a porre questa domanda a noi stessi e ai nostri amici.

Che cosa mi porta il vaccino che già non ho?

Immunità? Falso.

Ebbene da questo pensiero possiamo iniziare a riflettere seriamente su quello che sta accadendo.

A differenza di molti NoVax, credo nell’esistenza dannosa di un virus chiamato SARS-CoV-2.

E, derivato da esso, credo nell’esistenza di una malattia chiamata Covid-19.

Quindi non sono un negazionista.

Ma la questione è un’altra.

Non credo ai vaccini anti Covid-19, in specialmodo al Cominarty prodotto da Pfizer BioNTech

Solo perché qualcuno Vi impone di fare un trattamento farmacologico non significa che ne abbiate bisogno.

E per quanto riguarda i bambini l’unico motivo per cui l’elite mondiale cerca in tutti i modi di trattarli è perché crede nel sacrificio di bambini.

Il virus dell’influenza è molto più pericoloso per i bambini del virus SARS-COV-2, questo è un dato di fatto e molti bambini stanno affrontando reazioni avverse gravi a causa di questa folle vaccinazione.

Ma se c’è un gruppo di popolazione che non rischia di morire per una malattia, perché iniettargli un vaccino o meglio una terapia genica?

I due paesi più vaccinati al mondo sono le Seychelles e Israele.

Eppure entrambi stanno affrontando un’epidemia della variante Omicron con migliaia di contagi e ricoveri in ospedale.

Allora permettimi di fare una considerazione: se hanno vaccinato la maggior parte della loro popolazione, perché hanno ancora un’epidemia?

Questa è la domanda numero uno.

La seconda domanda è: perché pianificare una quarta iniezione di qualcosa che non ha funzionato le prime tre volte?

Forse semplicemente per scoprire se funziona o no?

Ci sono tre livelli di sicurezza a livello medico di fronte alla morte che dobbiamo valutare: rischio acuto, rischio subacuto e rischio a lungo termine.

Rischio acuto, diciamo entro tre mesi dalla seconda dose.

Il rischio numero uno dell’iniezione è la formazione di coaguli di sangue.

Secondo il Salk Institute, quando una persona riceve un’iniezione di Cominarty il corpo diventa un produttore di proteina Spike, producendone miliardi che poi migrano verso l’endotelio, il rivestimento interno dei vasi sanguigni, che sono essenzialmente come piccoli spike all’interno del sistema vascolare.

Le cellule del sangue che vi circolano si danneggiano, causando coaguli di sangue.

Se succede nel cuore, si ha una crisi cardiaca.

Se accade nel cervello, avremo un ictus.

Quindi la prima causa di morte a breve termine è e sarà i coaguli di sangue.

Il rischio numero due sono le miocarditi o infiammazione del cuore nei giovani.

Stanno e aumenteranno vertiginosamente.

Il rischio numero tre, forse il più preoccupante secondo i dati preliminari dell’articolo del New England Journal of Medicine, è che il tasso di aborti nel primo trimestre nelle donne che vengono vaccinate è salito fino all’80% Credo sia importante ribadire bene ciò.

I tassi di aborto tra le donne incinte nel primo semestre dopo la seconda dose di Cominarty sono aumentate di otto volte e le statistiche ufficiali – e non la narrazione ufficiale – confermano da tempo tutto questo.

Rischio sub-acuto, diciamo entro dodici mesi dalla seconda dose .

Gli studi effettuati negli animali con Cominarty hanno dimostrato che tutti gli animali hanno reagito bene generando anticorpi.

Tuttavia, quando si sono confrontati con il virus contro cui erano stati immunizzati, una grande percentuale di loro è morta.

E quando si è indagato si è scoperto che il loro sistema immunitario li aveva uccisi.

Si chiama antibody-dependent enhancement (ADE), o pathogen priming, o paradoxical immune system enhancement.

Ma il punto è che molti di questi animali sono morti.

Forse gli umani sono diversi?

Forse.

In fondo se hai accettato di inocularti Cominarty, Tu sei parte di questo studio, proprio adesso.

Lo stesso CEO di Pfizer l’ha detto: “Israele (e l’Italia) sono il più grande laboratorio del mondo”.

Rischio a lungo termine, diciamo entro tre anni dalla seconda dose .

Il rischio di una reazione ADE (potenziamento anticorpo-dipendente dell’infezione) abbiamo visto che negli esseri umani è altissimo.

Quindi la mia domanda è innanzitutto: perché vaccinare qualcuno con una sostanza potenzialmente pericolosa e mortale senza prima verificare i dati dell’esperimento?

Ma voglio aggiungere che ci sono studi che confermano che Cominaty influisce sulla fertilità, danneggia la funzione ovarica e riduce il numero di spermatozoi.

C’è anche la prova certa che aumenti le malattie autoimmuni.

A metà agosto è stato pubblicato un documento che dimostra che Vi è anche un rischio concreto di ammalarsi di cancro.

Quindi, riassumendo.

Nella fase acuta, provoca coaguli di sangue, infiammazione del cuore, aborto spontaneo.

Nel setting sub-acuto causa una reazione immunopatologica disastrosa.

Nel contesto a lungo termine provoca un aumento delle malattie autoimmuni, dei tumori, della infertilità.

Ma continuiamo a subire quotidiane campagne di marketing sanitario e continui ricatti!

Secondo moltissimi studiosi una persona che ha già contratto il Covid 19 e ha anticorpi indotti naturalmente, è un miliardo di volte più protetta rispetto all’immunità indotta artificialmente dal Cominarty.

Quindi perché dovremmo vaccinare qualcuno con un farmaco che creerà anticorpi inferiori e forse pericolosi quando ho già anticorpi sani?

Lasciatemi il tempo di provare un altro esperimento.

Se ogni essere umano sul pianeta fosse vittima del COVID-19 e non venisse trattato, il tasso di mortalità globale sarebbe inferiore al 0.05%.

Sarebbero comunque tantissimi morti, siate d’accordo?

Tuttavia, se continuiamo a seguire le indicazioni dell’elite mondiale impegnata a vaccinare sette miliardi di persone, il tasso di mortalità potrebbe salire a due miliardi di persone.

Quindi svegliatevi, siamo di fronte ad una terza guerra mondiale di una crudeltà mai vista.

Probabilmente il più diabolico attacco all’umanità della storia del mondo.

Abbiamo osservato come la paura spinga le persone a fare cose completamente irrazionali e senza senso, sacrificando i propri figli.

L’elite mondiale ormai ha assunto il controllo di tutto: finanza, politica, economia, scienza, comunicazioni, informazione.

E tu vuoi lasciare che siano loro a proteggerti?

Vedremo come andrà a finire ma Ti assicuro che #nonadràtuttobene.

Rifiutate ulteriori dosi.

Il governo vi sta mentendo.

I finti scienziati Vi stanno mentendo.

Gli effetti collaterali sono e saranno moltissimi.

I medici che provano a dire qualcosa contro la narrazione ufficiale vengono censurati.

Cancellati da tutte le piattaforme social.

Siamo di fronte ad un’arma biologica artificiale, è non il virus SARS COV-2 e questa non è una cospirazione o una teoria, è la nuda e cruda verità sotto i Vostri occhi.

Ci sono soltanto due modi di guardare alla vita: si guarda agli esseri umani come fatti a immagine di Dio, il che significa che la tua vita è sacra e se hai una vita sacra, allora hai diritti umani inviolabili.

E se hai dei diritti umani inviolabili, non puoi accettare tutto questo!

Oppure hai una visione eugenetica della vita, ovvero chi è in cima alla gerarchia dominante della vita prende decisioni per tutti.

Oggi l’elite è un ristretto gruppo di persone che probabilmente ha la sensazione di essersi evoluto a un livello superiore di coscienza, e che nella sua nuova intelligenza, nella sua nuova visione e nella sua nuova intuizione può vedere e determinare il futuro.

Mi dispiace per voi ma questi non sono essere più evoluti!

Sono soltanto pagani fuorviati, adoratori del male, che odiano profondamente l’uomo intravedendo in lui colui che potrebbe insegnargli ad odiare il male.

Un’ultima considerazione.

A cosa serve davvero a Tuo parere il green pass?

L’obiettivo è veramente quello dichiarato di strumento per tutelare la salute pubblica?

Molti indizi portano a pensare che il green pass potrebbe in realtà essere il lasciapassare per l’introduzione di una nuova moneta digitale, basata sulla tecnologia blockchain tipica delle criptomonete.

Per anni si è considerata la blockchain come la tecnologia sottostante ai Bitcoin.

Assolutamente vero.

Ma dagli esordi dei Bitcoin ad oggi, la blockchain si è fatta largo per altri usi che nulla hanno a che fare con le criptovalute.

Ad imprimere un’accelerata all’uso della tecnologia blockchain ha contribuito la pandemia Covid-19.

L’ossessione di rendere tutto digitale dell’elite mondiale ha portato alla crescita dei casi d’uso.

Il green pass non è uno strumento di tutela della salute pubblica, mettitelo bene in testa.