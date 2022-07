“Diversə ma uguali”: la quinta edizione di “Cinema sotto le Stelle” a Tegoleto

“Diversə ma uguali” è il titolo della rassegna di quest’anno che vuole, attraverso un apparente contraddizione, sottolineare l’importanza della diversità o meglio della unicità e dell’inclusione. Anche graficamente abbiamo adottato questo strano simbolo “ə” (la vocale neutra schwa) proprio perché anche noi vogliamo imparare (e proporre) un linguaggio inclusivo: senza maschile e/o femminile. Ecco allora che nella rassegna compaiono storie in cui la non omologazione sono valori aggiunti. Che siano la provenienza, la storia personale, la forma fisica o la doppia vita dei protagonisti, tutte le storie narrate sono “uniche” e originali come lo sono (o dovrebbero essere considerate) quelle di tuttə noi.

Questo è il programma:

mercoledì 13 luglio

Yesterday (2019)

Regia di Danny Boyle, con Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino, Ellise Chappell

domenica 17 luglio

Dumbo (2019)

Regia di Tim Burton con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green

mercoledì 20 luglio

Resistance – La voce del silenzio (2020)

Regia di Jonathan Jakubowicz con Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Félix Moati, Vica Kerekes

Tutte le proiezioni sono piccole commedie che affrontano con “leggerezza” ma non con superficialità il difficile e grande tema dell’inclusività che è alla base della nostra Associazione: la “C&T Comunità di Tegoleto” che anche in periodi difficili come quelli che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ha mantenuto queste occasioni d’incontro.

Quest’anno abbiamo deciso di recuperare lo spazio della piazza, il luogo d’incontro che da sempre anima il paese e “Cinema sotto le stelle” vuole essere davvero un nuovo inizio come lo sarà la cena in piazza di sabato 17 settembre.

<< la voglia e la necessità di condividere un progetto culturale importante come “Cinema sotto le stelle” ha visto, sin dal suo inizio, il Comune di Civitella disponibile tanto più se ad accogliere tali iniziative è la piazza del paese rimessa “a nuovo”>> sottolinea il Sindaco del Comune di Civitella in Val di Chiana Andrea Tavarnesi.

<<Investire in importanti progetti sociali e culturali, collaborare con le istituzioni locali, coinvolgere e sottolineare l’importanza del lavoro dei volontari e la generosità dei nostri concittadini, è “il segreto” della buona riuscita dei tanti progetti ideati e realizzati dall’Associazione C&T – Comunità di Tegoleto sino dal suo nascere nel 2012. La V edizione di CINEMA SOTTO LE STELLE 2022, sempre realizzata in collaborazione con Cinema EDEN – Officine della cultura, è un progetto per noi irrinunciabile >> ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Alessandro Sacconi, <<ringraziamo per questo il Comune di Civitella in Val di Chiana, in particolare l’Assessorato alla Cultura, le Aziende che ci hanno sostenuto e tutti coloro che saranno presenti>>.

Le proiezioni (costo del biglietto 5 € – gratuito per bambinə sotto i 10 anni) cominceranno alle 21,30 ma il botteghino sarà aperto sino dalle ore 20,30.

Per chi ama il cibo da strada, nei giorni di mercoledì 13 e 20 luglio potrà approfittare della presenza de “Il Panunto – cucina tradizionale aretina” per riscoprire i sapori più veri del nostro territorio.

L’Associazione C&T Comunità di Tegoleto è presente sui social (Facebook, Instagram, Whatsapp, email [email protected] oppure tel. 333 6461286)