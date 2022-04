E se Giuseppe De Donno avesse avuto ragione?

di Stefano Pezzola



Un nuovo interessante studio pubblicato sul “The New England Journal of Medicine” dal titolo “Trattamento ambulatoriale precoce per Covid-19 con plasma iperimmune”, cattura oggi la mia attenzione.

Al seguente link è possibile scaricare lo studio a firma di un team di scienziati guidati dal dr. David J. Sullivan, epidemiologo presso la John Hopkins University.

Il plasma iperimmune può essere ottenuto da donatori che sono guariti dalla malattia Covid-19.

In questo studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato e controllato, gli scienziati hanno valutato l’efficacia e la sicurezza del plasma in adulti sintomatici (≥18 anni di età) che erano risultati positivi alla sindrome respiratoria acuta grave Sars Cov-2, indipendentemente dai loro fattori di rischio per la progressione della malattia o lo stato di vaccinazione.

I partecipanti sono stati arruolati entro 8 giorni dall’insorgenza dei sintomi e hanno ricevuto una trasfusione entro 1 giorno dalla randomizzazione.

I partecipanti sono stati arruolati dal 3 giugno 2020 all’1 ottobre 2021.

Un totale di 1225 partecipanti è stato sottoposto a randomizzazione e 1181 hanno ricevuto una trasfusione.

Nell’analisi specifica, che includeva solo i partecipanti che hanno ricevuto una trasfusione, l’esito primario si è verificato in 17 dei 592 partecipanti (2,9%) che hanno ricevuto plasma iperimmune e 37 dei 589 partecipanti (6,3%) che hanno ricevuto plasma di controllo (riduzione del rischio assoluto.

L’evidenza dell’efficacia nei partecipanti vaccinati non può essere dedotta da questi dati perché 53 dei 54 partecipanti con Covid-19 che sono stati ricoverati in ospedale non erano vaccinati e 1 partecipante era parzialmente vaccinato.

Un totale di 16 eventi avversi di grado 3 o 4 (7 nel gruppo plasmatico iperimmune e 9 nel gruppo plasmatico di controllo) si sono verificati in partecipanti che non sono stati ricoverati in ospedale.

Nei partecipanti con Covid-19, la maggior parte dei quali non erano vaccinati, la somministrazione di plasma convalescente entro 9 giorni dall’insorgenza dei sintomi ha ridotto il rischio di progressione della malattia che porta al ricovero in ospedale.

I problemi di sicurezza sul plasma iperimmune non sono stati identificati nelle popolazioni ospedalizzate.

Il plasma ad alto titolo somministrato subito dopo il ricovero in ospedale ha ridotto l’incidenza della morte per Covid-19 del 50%.

In uno studio condotto in Argentina, l’uso di plasma iperimmune nei pazienti domiciliari è stato associato a una riduzione del rischio del 48% nella progressione verso la malattia grave.