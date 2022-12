Eccesso di mortalità in Australia? Un dato davvero preoccupante

di Stefano Pezzola

News.com.au è un quotidiano online australiano di proprietà di News Corp Australia specializzato in notizie nazionali e internazionali, nonché intrattenimento, sport, stile di vita, viaggi, tecnologia e finanza.



Giovedì 8 dicembre 2022 a firma del giornalista Frank Chung ha pubblicato un articolo dal titolo inequivocabile “Eccesso di morti nel 2022 incredibilmente alto al 13%“.

15.400 persone sono morte nei primi otto mesi dell’anno, secondo una nuova analisi dell’Australian Bureau of Statistics (ABS) dell’Actuaries Institute.

Karen Cutter, portavoce del Covid-19 Mortality Working Group dell’istituto, ha affermato che “il 13% è un numero incredibilmente alto per la mortalità e che non è chiaro cosa stia causando questo aumento“.

“La mortalità normalmente non varia di oltre l’1-2%, quindi il 13% è un dato molto più alto dei livelli normali” ha ribadito.

“Non ho memoria di nulla di paragonabile nel recente passato, ho verificato le serie storiche. Fotografano la stagione influenzale del 2017 con una mortalità in eccesso dell’1%. Quindi il dato del 2022 è ben al di fuori della media degli ultimi anni“.

I decessi nel mese di agosto sono stati del 12,4% superiori alla media storica, in calo rispetto al 16,2% di luglio.

Secondo l’analisi dell’Actuaries Institute, la cardiopatia ischemica è stata la maggiore causa di decessi in eccesso nel 2022, seguita dal cancro.