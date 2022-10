Eccesso di mortalità: tutta colpa della Covid-19?

di Stefano Pezzola

L’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) è una direzione generale della Commissione Europea che raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati membri dell’Unione Europea a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati stessi.

Il 16 settembre 2022 scrive Eurostat che “l’eccesso di mortalità nell’Union Europea è salito al +16% nel luglio 2022 dal +7% sia di giugno che di maggio. Questo è stato il valore più alto registrato finora nel 2022, pari a circa 53 000 decessi aggiuntivi nel luglio di quest’anno rispetto alle medie mensili per il 2016-2019“.

Per approfondire vedi il seguente link:

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1

“Questo è stato un valore insolitamente alto per questo mese” scrive ancora Eurostat che il 14 ottobre 2022 aggiunge che “l’eccesso di mortalità nell’UE è sceso al +12% nell’agosto 2022 rispetto al picco del +16% registrato a luglio, che è stato il valore piu’ alto mai registrato fino ad oggi nel 2022 e insolitamente elevato per il mese di luglio. Ciò avviene dopo che sia maggio che giugno 2022 hanno registrato un +7% del numero medio di decessi per lo stesso periodo nel 2016-2019“.

Per approfondire vedi il seguente link:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221014-1

Invito adesso gli scrupolosi lettori a visitare il seguente link:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/search/-/search/estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_INSTANCE_bHVzuvn1SZ8J?p_auth=xOcMkuEK&text=Excess+mortality+by+month

dove è possibile consultare i dati sugli eccessi di mortalità mese per mese e che vado a riassumere per l’anno in corso:

Gennaio 2022 = +8%

Febbraio 2022 = +8%

Marzo 2022 = +6%

Aprile 2022 = +10%

Maggio 2022 = +7%

Giugno 2022 = +7%

Luglio 2022 = +16%

Agosto 2022 = +12%

Eurostat ha registrato precedenti picchi di decessi in eccesso nell’aprile 2020 (+25%), novembre 2020 (+40%) ed aprile 2021 (+21%).

Euronews ci fornisce un grafico di riepilogo riferito agli eccessi di mortalità nell’area UE.

Secondo Eurostat, l’aspettativa di vita alla nascita è scesa da 81,3 a 80,4 anni nell’Unione europea a causa della pandemia.

Nei primi 6 mesi del 2022 nel nostro Paese si sono registrati in totale 357 mila decessi, ossia il 6% in più rispetto alla media 2015-19.