FDA approva il vaccino Covid per i bambini di età tra i 6 mesi ed i 5 anni

di Stefano Pezzola

I consulenti della Food and Drug Administration (FDA) hanno votato mercoledì per raccomandare l’autorizzazione dei vaccini Covid-19 di Moderna e Pfizer-BioNTech per i bambini piccoli, eliminando uno degli ultimi ostacoli per far vaccinare tutte le fasce di età.

Il comitato consultivo per i vaccini e i prodotti biologici correlati ha tenuto un voto per ciascun vaccino durante la sua riunione di mercoledì.

Entrambe le raccomandazioni sono state unanimi: 21-0.

Il vaccino di Moderna è per bambini dai 6 mesi ai 5 anni, mentre quello di Pfizer è per bambini dai 6 mesi ai 4 anni.

Fonte:

https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-panel-endorses-covid-vaccine-youngest-children-rcna33683

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie stanno per firmare l’autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini agli under 5 così che farmacie e studi medici possano iniziare a somministrarli ai bambini.

I vaccini di Pfizer e Moderna per i bambini più piccoli differiscono in diversi modi, tra cui il numero di dosi, il livello di dosaggio e l’età di ammissibilità.

Il vaccino di Pfizer viene somministrato in tre dosi per bambini dai sei mesi ai 4 anni.

Dosi da 3 microgrammi, un decimo di quello che ricevono gli adulti.

Il vaccino a tre dosi di Pfizer era efficace per circa il 75% nel prevenire la malattia da omicron nei bambini da 6 mesi a 2 anni e l’82% efficace contro l’omicron nei bambini da 2 a 4 anni. afferma il produttore.

Il Dr. Doran Fink, un alto funzionario della divisione vaccini della FDA, ha affermato che l’efficacia del vaccino di Pfizer dopo la terza dose è una stima imprecisa che è soggetta a modifiche man mano che diventano disponibili più dati.

Il Dr. Paul Offit, membro del comitato della FDA, ha detto che le dosi di 3 microgrammi di Pfizer potrebbero essere troppo piccole.

Offit ha aggiunto che è importante che i genitori sappiano che i loro figli non sono protetti dopo due dosi e devono ricevere tutti la dose aggiuntiva/booster.

Gli effetti collaterali più comuni di entrambi i vaccini sono dolore al sito di iniezione, irritabilità e pianto, perdita di appetito e sonnolenza, secondo le presentazioni della FDA.

Tuttavia, il membro del comitato Dr. Cody Meissner ha affermato che il profilo di sicurezza dei vaccini nei bambini di età inferiore ai 5 anni non è così ben stabilito come negli adulti. Meissner, professore di pediatria alla Tufts University, ha detto che le dosi dovrebbero essere un’opzione per i genitori e non un requisito.

“Alla FDA ci preoccupiamo enormemente della sicurezza e dell’efficacia di questi vaccini e continueremo a monitorare questi vaccini man mano che vengono distribuiti“, ha detto Marks, capo della divisione vaccini della FDA.

Mi permetto umilmente di dubitare.

Ma oggi non ho la forza di fornire studi clinici e dati scientifici a supporto.